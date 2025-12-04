Marbella reconoce «el compromiso y la dedicación» de los voluntarios de Protección Civil en la entrega anual de medallas y condecoraciones

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado durante el acto de entrega de las medallas y condecoraciones de Protección Civil, que ha tenido lugar esta tarde ... en el Espacio Polivalente de Nueva Andalucía, «la vocación de servicio público, el compromiso y la dedicación» de los voluntarios que desarrollan «una labor esencial para que Marbella sea una ciudad más segura, más solidaria y mejor preparada».

La regidora ha señalado que la agrupación local «siempre está cuando se le necesita, desarrollando un trabajo desinteresado en situaciones de emergencia y múltiples eventos», al tiempo que ha afirmado que «vamos a seguir trabajando para dotaros de los recursos y la formación que merecéis». En este sentido, ha avanzado que «en 2026 comenzarán las obras para el acondicionamiento y mejora de las dependencias de Marbella» porque, como ha resaltado, «siempre vais a contar con nuestro absoluto respaldo».

Ampliar La alcaldesa durante su intervención en el acto. Josele

En el evento, que ha contado con la presencia del concejal del ramo, José Eduardo Díaz, y del jefe de la agrupación local, Francisco Javier Flores, se ha distinguido a Víctor Cabrero con la Medalla de Permanencia por 15 años «de trayectoria ejemplar y constante» y a Francisco Jesús Gallardo, inspector de la Policía Local; a Manuel Sánchez González, sargento del Servicio de Extinción de Incendios; Darío Carbonero, inspector jefe de la UPR; Virginia Sanjuán Mogin, directora del Sistema de Explotación Costa del Sol Occidental; Fulgencio Díaz, director ejecutivo de Hidralia en Málaga y a la empresa Siebla con las Medallas de Homenaje y Colaboración.

Además, se ha distinguido al voluntario de la agrupación de Antequera Francisco de Asís Sánchez con la Medalla al Mérito por su actuación en el campeonato mundial de Ironman 70.3 celebrado en la ciudad «donde puso en riesgo su propia integridad para proteger a una persona mayor». Por último, se han entregado placas de agradecimiento y colaboración a Alfredo García, director del Fuerte de Nagüeles; al economato Virgen de la Victoria; a la delegación de Fiestas; al Puerto Deportivo de Marbella; a la Policía Nacional; a la Policía Local y a la Guardia Civil y se ha hecho una felicitación pública por la colaboración de los voluntarios en la Dana de Marbella y el apagón.