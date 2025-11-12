Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento ha reconocido a los hoteles Occidental Puerto Banús, Lima Marbella, El Fuerte, Marbella Club Hotel y el Hard Rock Marbella. SUR

Marbella reconoce las buenas prácticas sostenibles de sus empresas y refuerza su compromiso con un modelo turístico responsable

El Ayuntamiento aplaude el esfuerzo de cinco hoteles como ejemplos tangibles de transformación hacia la sostenibilidad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:49

Comenta

El Ayuntamiento, a través de la delegación de Fomento Económico y Pymes, ha celebrado un nuevo encuentro dentro de su estrategia de sostenibilidad y economía ... social, en el que se han reconocido las buenas prácticas que diferentes empresas del municipio están implementando para avanzar hacia un modelo económico y turístico más eficiente, innovador y respetuoso con el entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  4. 4 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  5. 5 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  6. 6 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  7. 7 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  8. 8 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  9. 9

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  10. 10 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella reconoce las buenas prácticas sostenibles de sus empresas y refuerza su compromiso con un modelo turístico responsable

Marbella reconoce las buenas prácticas sostenibles de sus empresas y refuerza su compromiso con un modelo turístico responsable