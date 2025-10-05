Marbella recibe 12 millones de fondos europeos para proyectos en San Pedro y Nueva Andalucía

El Ayuntamiento de Marbella recibirá 11.948.905 euros procedentes de la Unión Europea para desarrollar proyectos en San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las ... Albarizas, según han manifestado fuentes del gobierno municipal. Estos recursos han sido asignados por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda en el ámbito de la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcada en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales.

Estos casi 12 millones de euros irán a parar a la nueva Biblioteca y Centro Digital de San Pedro de Alcántara; al denominado Centro Educativo de Tecnificación Deportiva de Nueva Andalucía, que incluye la demandada nueva pista de atletismo; y a la Red de Acción Comunitaria para la Integración y Bienestar de Las Albarizas y La Campana. La regeneración de espacio públicos en la calle Coclé, también en el núcleo sampedreño, y la reforma de unos locales situados cerca de las futuras instalaciones deportivas de Nuevas Andalucía completan el listado de proyectos que obtienen dinero de Bruselas.

Los proyectos forman parte del plan 'Convive Marbella 2030', que incluye estas y otras actuaciones por un valor conjunto de 20 millones de euros

Todas estas iniciativas son compromisos de inversión adoptados por el gobierno municipal, que lo que hace ahora es obtener los fondos europeos para cofinanciarlos. Todos los proyectos, de hecho, forman parte del denominado Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Convive Marbella 2030', que incluye estas y otras actuaciones por un valor conjunto de 20 millones de euros con el horizonte temporal que marca el nombre del programa.

Con un presupuesto de 3,49 millones de euros, la biblioteca sampedreña se encuentra en proceso de ejecución; mientras que el proyectos de la pista de atletismo, presupuestado en 12,2 millones de euros y con un plazo de ejecución de 24 meses, está cerca de adjudicarse. La regeneración urbana de la calle Coclé, en San Pedro, está presupuestada en 600.000 euros.

Integración social

El proyecto de la Red de Acción Comunitaria para la Integración y Bienestar de Las Albarizas y La Campana tiene como gran objetivo prevenir y reducir el abandono escolar en estos barrios de marbellíes, el último de ellos ubicado en Nueva Andalucía, mediante un enfoque integral que involucra a familias, centros educativos y profesionales especializados.

En esta Red de Acción de Las Albarizas y La Campana, el Plan 'Convive Marbella 2030' contempla, además, un Centro municipal de recursos para la diversidad, equidad e inclusión (Centro DE&I), la creación de infraestructuras deportivas y de cohesión social, y acciones sociales complementarias al programa ERACIS; una iniciativa esta última que se desarrolla en el Centro Cívico de Las Albarizas desde abril de 2024 y hasta 2028 con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

Los objetivos estratégicos de este programa pasan, por un lado, por reducir la desigualdad social y territorial en Las Albarizas y La Campana a través de infraestructuras deportivas, programas de inclusión y atención social, y, por otro, por impulsar la regeneración urbana y la accesibilidad para atacar la vulnerabilidad social de la población.