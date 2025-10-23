Marbella reabre el campo de fútbol 5 número 2 del estadio Antonio Naranjo

El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado los trabajos de sustitución del césped artificial del campo de fútbol 5 número 2 del Estadio Municipal Antonio Naranjo, ... en San Pedro Alcántara. Desde hoy, la instalación ya se encuentra plenamente operativa y a disposición de los clubes, escuelas deportivas y usuarios particulares, que pueden retomar desde esta semana el uso ordinario y el sistema habitual de reserva y alquiler.

El teniente de alcalde de San Pedro, Javier García, ha visitado el recinto junto al concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, y ha subrayado que «seguimos avanzando en la modernización de estos equipamientos dando respuesta a una demanda de los clubes y vecinos que los utilizan a diario» y ha resaltado que esta actuación, junto con otras recientes, «evidencia nuestro compromiso con el deporte base y con la mejora continua de los espacios públicos».

Ha detallado que la intervención, que se ha llevado a cabo dentro del Plan de Conservación, Mantenimiento y Reparación de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, «ha consistido en el desmontaje del antiguo pavimento y la instalación de un nuevo césped artificial resistente frente a las inclemencias meteorológicas, con las máximas certificaciones para la práctica de esta actividad y cumpliendo con toda la normativa que garantiza su calidad, sostenibilidad y seguridad». De forma complementaria, se ha acometido la renovación del mobiliario, tanto porterías como redes.

Calidad y seguridad

Por su parte, Vieytes, ha explicado que «el nuevo césped cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad, lo que se traduce en una mejor experiencia para los jugadores y en una reducción de lesiones». Además, ha indicado que «seguimos trabajando en un plan integral de renovación progresiva de las instalaciones municipales para garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de espacios óptimos para la práctica deportiva».

El edil ha especificado que la superficie total del campo asciende a 980 metros cuadrados, y el nuevo pavimento «permite mantener una óptima amortiguación, un mejor bote del balón y una tracción más uniforme».

Asimismo, ha señalado que la actuación «se suma a la realizada en febrero de 2025, cuando se sustituyó el césped del campo de fútbol 5 número 1 del mismo estadio, y a la recientemente concluida renovación del firme del anexo Juan José Almagro, dentro de la estrategia municipal de modernización de los equipamientos deportivos en San Pedro Alcántara».