Marbella impulsa su promoción turística en China con la firma de un acuerdo estratégico

Marbella impulsa su promoción internacional con la firma de un acuerdo estratégico entre el Ayuntamiento y la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF), junto a ... algunas de las principales plataformas de agencias de viaje, medios de comunicación y empresas del sector de China.

La alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, ha explicado que el objetivo del protocolo, suscrito en el marco de la última jornada de la conferencia continental de la WTCF, es «reforzar la cooperación, la difusión y nuestro posicionamiento en los principales mercados internacionales, consolidando nuestra imagen como referente de excelencia». La regidora ha señalado que la iniciativa contempla la creación de un órgano de coordinación entre el Consistorio y la federación, «con el fin de desarrollar proyectos conjuntos en segmentos estratégicos como el de congresos o el deportivo».

«Esta línea de colaboración permitirá atraer visitantes de alto poder adquisitivo y fomentar la actividad turística durante todo el año, reduciendo la estacionalidad y generando empleo estable», ha valorado Muñoz, quien ha remarcado que con este acuerdo «nuestra ciudad se consolida como miembro activo de la WTCF», institución que cuenta con 245 miembros, de los cuales 164 son municipios de todo el mundo.

La alcaldesa ha destacado el «éxito organizativo y de resultados» de la conferencia continental de la WTCF, «un evento que ha proyectado la imagen de Marbella a nivel europeo». Muñoz ha adelantado, además, que la federación ya ha mostrado su interés en volver a celebrar en Marbella un encuentro de carácter internacional, «lo que confirma el impacto positivo de esta colaboración».

Un turismo en auge

Durante los dos últimos días Marbella ha sido el epicentro en epicentro del diálogo internacional entre China y Europa con la celebración de la conferencia continental de la WTCF.

La apertura de la cita con la participación del ministro consejero de Cultura de la Embajada de China en España, He Yong, quien señaló que en 2024 se disparó la visita de turistas chinos a España un 60% en comparación con el año anterior, alcanzando las 650.000, y apuntó que este dinamismo «refleja el deseo mutuo de profundizar en la amistad y el entendimiento entre ambos pueblos». Yong elogió a Marbella «por su entorno natural, su infraestructura de alta gama y su espíritu acogedor».