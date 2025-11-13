Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento ha firmado un acuerdo con la WTCF junto a agencias y otras empresas turísticas chinas. SUR

Marbella impulsa su promoción turística en China con la firma de un acuerdo estratégico

El Ayuntamiento mira a los mercados internacionales y busca cooperación y proyectos conjuntos en congresos, deportes y tecnología

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Marbella impulsa su promoción internacional con la firma de un acuerdo estratégico entre el Ayuntamiento y la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF), junto a ... algunas de las principales plataformas de agencias de viaje, medios de comunicación y empresas del sector de China.

