La concejala del ramo, Isabel Cintado, ha presentado el programa del Ayuntamiento para el 25N. SUR

Marbella presenta su programación con motivo del 25N para reforzar la lucha contra la violencia de género

La agenda incluye talleres de alfabetización digital, exposiciones, charlas-coloquio, proyecciones y talleres en centros educativos, con especial atención a las mujeres gitanas y los colectivos vulnerables

José Carlos García

Marbella

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:11

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Igualdad, ha presentado este viernes la programación de actividades con motivo del Día Internacional para ... la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, para reforzar la lucha contra esta lacra. La concejala del ramo, Isabel Cintado, ha subrayado que se trata de «una campaña diseñada para reforzar el trabajo que desarrollamos durante todo el año, fomentando la igualdad, la concienciación, el empoderamiento femenino y, muy especialmente, la erradicación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres».

