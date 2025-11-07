Marbella presenta su programación con motivo del 25N para reforzar la lucha contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Igualdad, ha presentado este viernes la programación de actividades con motivo del Día Internacional para ... la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, para reforzar la lucha contra esta lacra. La concejala del ramo, Isabel Cintado, ha subrayado que se trata de «una campaña diseñada para reforzar el trabajo que desarrollamos durante todo el año, fomentando la igualdad, la concienciación, el empoderamiento femenino y, muy especialmente, la erradicación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres».

La agenda incluye talleres de alfabetización digital, exposiciones, charlas-coloquio, proyecciones y talleres en centros educativos, con especial atención a la visibilización de las mujeres gitanas y la inclusión de colectivos vulnerables. «Se trata de iniciativas que pretenden concienciar, sensibilizar y también ofrecer herramientas prácticas», ha detallado la edil. Entre las actividades más destacadas figura la exposición 'Mujer gitana, hoy: Una mirada diferente', organizada en colaboración con la asociación Dosta. La muestra estará abierta hasta el 14 de noviembre y contará con visitas organizadas.

Se desarrollarán charlas informativas en distintos centros educativos y espacios municipales

Asimismo, se desarrollarán charlas informativas en distintos centros educativos y espacios municipales, como la prevista el 10 de noviembre en el Centro Cívico Las Albarizas, y la del 12 de noviembre en el IES Victoria Kent, a cargo de la abogada y activista gitana Séfora Vargas. También se impartirán talleres digitales de alfetización, uno de ellos centrado en trámites con la administración pública (13 de noviembre, en el Centro Cultural Cortijo Miraflores), y otro titulado 'Crea tu tienda virtual en pocos pasos' (27 de noviembre en la sede de Derechos Sociales de San Pedro Alcántara).

La campaña también contempla la proyección del documental 'Mujeres resilientes frente a la violencia de género', tanto en la sede de la Asociación de Vecinos Calvario-Huerta Belón (19 de noviembre) y como en el IES Pablo del Saz (27 de noviembre).

Acto central

El acto central tendrá lugar el 25 de noviembre en el Hospital Real de la Misericordia, a las 11.00 horas, con la lectura de un manifiesto elaborado con la colaboración de los grupos municipales, y la entrega de reconocimientos a Encarnación Moreno Muñoz, letrada del Colegio de Abogados de Málaga en Márbella; a la comunidad educativa del IES Pablo del Saz; y a la Fundación ONCE a través del programa Inserta Empleo, por la labor de estas personas y entidades contra esta lacra.

Se instalarán mesas informativas en la Plaza de los Naranjos y la Plaza de la Iglesia de San Pedro

Ese mismo día se instalarán mesas informativas en la Plaza de los Naranjos y la Plaza de la Iglesia de San Pedro Alcántara, donde se distribuirá material y dípticos sobre violencia en adolescentes y mujeres mayores. Además, la Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Marbella colocará en su sede la pancarta 'Ni una más, ni una menos'.

Finalmente, el 21 de noviembre se celebrará una nueva sesión de la Mesa Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, «un espacio fundamental para mejorar la coordinación entre administraciones y entidades implicadas, así como para evaluar los datos y reforzar los protocolos de actuación y prevención», ha concluido Cintado.