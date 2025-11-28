Marbella prepara 'Navidad entre Vecin@s 2025', que llegará a 600 ciudadanos y contará con una variada agenda de actividades gratuitas

El programa 'Navidad entre Vecin@s 2025' beneficiará a más de 600 ciudadanos y contará con una variada agenda de actividades gratuitas. El concejal de ... Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha resaltado que «se trata de una iniciativa que vuelve a situar a las asociaciones vecinales en el centro de la actividad municipal durante las fiestas, con el objetivo de fomentar la convivencia, apoyarlas y llevar el espíritu navideño a todos los barrios».

Además, ha subrayado que esta acción, impulsada por el Ayuntamiento junto a estos colectivos, «busca celebrar, convivir y reconocer públicamente el esfuerzo que realizan durante los doce meses del año». El edil ha señalado que todos los actos que se van a desarrollar están dirigidos a las entidades vecinales inscritas en el registro municipal, que son las encargadas de inscribirse y organizar directamente la participación de sus socios.

Excursión a Rute, Mollina y el Botánico de Málaga

El primero de los actos tendrá lugar el 30 de noviembre con una excursión sociocultural navideña a la que asistirán más de 110 personas. La jornada incluirá visitas a Rute, al Museo del Belén de Mollina y al espectáculo de luces del Jardín Botánico de Málaga, con salidas desde Marbella y San Pedro. «La respuesta ha sido inmediata, ya que las plazas se completaron a las pocas horas de abrirse la inscripción entre los colectivos», ha apuntado el concejal.

Además, ha detallado que el programa continúa con la actividad 'Vamos al Cine', una salida grupal para que los asistentes puedan disfrutar de una película en cartelera durante el mes de diciembre. Cada colectivo podrá participar con grupos de hasta 25 personas y elegir la fecha, la película y el horario a partir del 6 de diciembre. Según ha indicado el edil, «esta acción permite disfrutar en comunidad de la cultura, volver a las salas y ofrece una alternativa de ocio accesible y compartida».

Encuentro y eventos navideños

El 17 de diciembre tendrá lugar un encuentro navideño, destinado a compartir un espacio de convivencia y realizar un balance de todas las actividades desarrolladas durante el año 2025. La delegación proyectará un vídeo resumen del año y se celebrará un brindis navideño entre los colectivos participantes. El programa se completará con los eventos navideños que cada asociación organizará en su propio barrio, contribuyendo a que la Navidad llegue a todos los rincones del municipio y reforzando su protagonismo en la dinamización social, cultural y en la preservación de las tradiciones.

Entre las entidades que ya se han adherido al programa se encuentran las asociaciones vecinales Plaza de Toros de Marbella, García Lorca, Albarizas, La Concha, Julio Romero de Torres, Antonio Maíz Viñals, Molino de Viento, El Manantial, Mirador de la Torrecilla, Arcos Blancos, Bello Horizonte, El Cruce, Azucarera del Ángel y El Barrio, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos 'Barrios de Marbella'. Rodríguez ha animado a todos los colectivos a sumarse a este programa «para que cada barrio viva su Navidad de manera cercana y participativa».