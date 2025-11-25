Marbella pone en marcha un plan de instalación de 'Instagram corners' en el casco antiguo El Ayuntamiento pretende mejorar la estética urbana y reforzar la imagen de una de las zonas más visitadas de la ciudad

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Comercio y el distrito Oeste, ha puesto en marcha un plan de instalación de 'Instagram ... corners', puntos fotográficos urbanos con el nombre de Marbella especialmente diseñados para que ciudadanos y turistas tomen imágenes atractivas y compartibles en redes sociales en el casco antiguo. El objetivo es mejorar la estética urbana y reforzar la imagen de una de las zonas más visitadas y emblemáticas del municipio. Este proyecto, realizado en colaboración con la Junta de Andalucía dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades, «busca promocionar el Centro Histórico, convirtiendo algunas de sus calles en protagonistas de las miles de fotografías que diariamente se publican en las redes sociales», tal y como ha resaltado el concejal del distrito Oeste, Alejandro González.

De este modo, calles como Carmen, Estación o Ancha, se encuentran entre las más visitadas por miles de turistas y, ahora, tendrán más proyección nacional e internacional gracias a la difusión de las fotografías que los usuarios publicarán en sus redes. Esta iniciativa busca dinamizar las ciudades de mayor potencial turístico y comercial, como nuestro municipio, según ha apuntado el edil. Por su parte, la asesora responsable de Comercio, Carmina Serrano, ha añadido que con esta nueva acción «la localidad continúa avanzando en su camino hacia la modernización y la mejora de la experiencia de los ciudadanos y turistas, consolidándose como un destino que no solo destaca por su belleza, sino también por su capacidad para innovar y adaptarse a las necesidades del presente».

