El concejal del distrito Oeste, Alejandro González, y la asesora responsable de Comercio, Carmina Serrano, en uno de los espacios. SUR

Marbella pone en marcha un plan de instalación de 'Instagram corners' en el casco antiguo

El Ayuntamiento pretende mejorar la estética urbana y reforzar la imagen de una de las zonas más visitadas de la ciudad

José Carlos García

Marbella

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:31

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Comercio y el distrito Oeste, ha puesto en marcha un plan de instalación de 'Instagram ... corners', puntos fotográficos urbanos con el nombre de Marbella especialmente diseñados para que ciudadanos y turistas tomen imágenes atractivas y compartibles en redes sociales en el casco antiguo. El objetivo es mejorar la estética urbana y reforzar la imagen de una de las zonas más visitadas y emblemáticas del municipio. Este proyecto, realizado en colaboración con la Junta de Andalucía dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades, «busca promocionar el Centro Histórico, convirtiendo algunas de sus calles en protagonistas de las miles de fotografías que diariamente se publican en las redes sociales», tal y como ha resaltado el concejal del distrito Oeste, Alejandro González.

