El edil de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha presentado la iniciativa. Josele

Marbella pone en marcha la Escuela de Asociaciones, que ofertará 400 plazas en 16 acciones formativas

El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción, con 25 plazas por cada curso

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:03

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha una nueva edición de la Escuela de Asociaciones, que ofertará 400 plazas en 16 acciones formativas en ... dos bloques que se desarrollarán en el curso 2025/2026. El edil de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha destacado durante su presentación que «se trata de una iniciativa que se consolida como una herramienta fundamental para dotar a las entidades locales de conocimientos, recursos y acompañamiento que fortalezcan su funcionamiento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

