El proyecto ha arrancado con la decoración de un solar de calle Peral con la imagen de una fachada tradicional andaluza. SUR

Marbella pone en marcha un plan de instalación de lonas decorativas para mejorar la estética del Casco Antiguo

Las piezas cubrirán solares y fincas en desuso con el fin de embellecer el entorno urbano

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Comercio y del distrito Oeste, ha puesto en marcha un plan de instalación de lonas ... decorativas en el Casco Antiguo con el objetivo de mejorar la estética urbana y reforzar la imagen de una de las zonas más visitadas y emblemáticas del municipio. La iniciativa, que forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, busca embellecer el entorno urbano mediante la colocación de estos elementos en distintos emplazamientos, especialmente en solares y fincas en desuso, para transformar espacios antes degradados en puntos visualmente atractivos que mejoren la percepción general del centro histórico.

