Marbella pone en marcha un plan de instalación de lonas decorativas para mejorar la estética del Casco Antiguo

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Comercio y del distrito Oeste, ha puesto en marcha un plan de instalación de lonas ... decorativas en el Casco Antiguo con el objetivo de mejorar la estética urbana y reforzar la imagen de una de las zonas más visitadas y emblemáticas del municipio. La iniciativa, que forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, busca embellecer el entorno urbano mediante la colocación de estos elementos en distintos emplazamientos, especialmente en solares y fincas en desuso, para transformar espacios antes degradados en puntos visualmente atractivos que mejoren la percepción general del centro histórico.

Estas lonas, además de cubrir zonas deterioradas, mostrarán infografías y diseños de promoción turística con imágenes de los principales atractivos de Marbella, convirtiéndose en una herramienta para reforzar la identidad visual del municipio y ofrecer una experiencia más cuidada a vecinos y visitantes.

Inicio en la calle Peral

El proyecto, que ha arrancado con la decoración de un solar de calle Peral con la imagen de una fachada tradicional andaluza, incluye también otros elementos de señalización y ornamentación urbana, como tótems digitales de información turística, papeleras e 'Instagram corners', que completarán la mejora estética y funcional del Casco Antiguo.

El concejal del distrito Oeste, Alejandro González, ha destacado que esta medida «reforzará la imagen del Casco Antiguo y permitirá ofrecer una visión aún más atractiva de nuestra ciudad». El edil ha remarcado además que «se trata de una actuación sencilla pero muy eficaz que pone en valor nuestras calles más históricas y contribuye a dinamizar la actividad comercial y turística del centro».