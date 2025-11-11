Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edil de Juventud, Alejandro González, ha presentado el plan junto al responsable de Empleo, Alejandro Freijo. SUR

Marbella lanza un plan de formación y acompañamiento para la inserción laboral juvenil

El programa cuenta con un incentivo económico de 528 euros y ha logrado un empleo para 27 de sus 40 usuarios

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Bajo la denominación de T-Acompañamos', el Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años ... que tiene como finalidad mejorar sus oportunidades laborales a través de un itinerario personalizado de formación y de orientación. «Hasta ahora las acciones que se desarrollaban finalizaban con la obtención del certificado pero gracias a esta iniciativa los participantes contarán con un seguimiento continuado que les permitirá definir nuevas metas y acceder a recursos para reforzar su empleabilidad», ha explicado el concejal de Juventud, Alejandro González, que ha presentado la iniciativa junto al asesor responsable de Empleo, Alejandro Freijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  6. 6 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  7. 7

    Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas
  8. 8

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  9. 9 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  10. 10 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella lanza un plan de formación y acompañamiento para la inserción laboral juvenil

Marbella lanza un plan de formación y acompañamiento para la inserción laboral juvenil