Marbella lanza un plan de formación y acompañamiento para la inserción laboral juvenil

Bajo la denominación de T-Acompañamos', el Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años ... que tiene como finalidad mejorar sus oportunidades laborales a través de un itinerario personalizado de formación y de orientación. «Hasta ahora las acciones que se desarrollaban finalizaban con la obtención del certificado pero gracias a esta iniciativa los participantes contarán con un seguimiento continuado que les permitirá definir nuevas metas y acceder a recursos para reforzar su empleabilidad», ha explicado el concejal de Juventud, Alejandro González, que ha presentado la iniciativa junto al asesor responsable de Empleo, Alejandro Freijo.

El programa, que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y que está financiado con fondos sociales europeos, ofrece una atención individualizada a cada solicitante con una metodología que combina orientación profesional con cursos gratuitos de corta duración y con una prospección en empresas con el fin de conectar directamente a los jóvenes con posibles empleadores. «El objetivo es reforzar la conexión entre la formación y la inserción efectiva en el mercado de trabajo», ha señalado González, quien ha destacado la colaboración entre las delegaciones de Juventud, Empleo y Bienestar Social para el desarrollo de la iniciativa.

Cómo beneficiarse

La iniciativa, que se desarrolla en colaboración con la entidad Sinergia Soluziona en la sede de la escuela taller los Naranjos, en el conjunto Lomas de Olivar, cuenta con un incentivo económico de 528 euros, y está atendiendo a unas 40 personas, de las cuales 27 ya han accedido al mercado laboral.

Los interesados en participar deberán contactar con la Agencia de Colocación Municipal o con las delegaciones de Juventud y Empleo, donde podrán obtener más información y sumarse a esta iniciativa gratuita de acompañamiento hacia el empleo.

Por su parte, Freijo subrayó que Marbella tiene una tasa de paro más baja de entre los municipios andaluces de más de más de 40.000 habitantes, un 8,9%.