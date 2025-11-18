Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Transportes, Félix Romero, quien ha presentado la iniciativa junto a la empresa que lo desarrolla. SUR

Marbella, pionera en el uso de sensores ambientales para conocer en tiempo real la calidad del aire

A través de un código QR y sin necesidad de aplicaciones móviles, vecinos y turistas pueden acceder a la información y recibir recomendaciones de hábitos saludables

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha una red de sensores ambientales que permiten conocer en tiempo real la calidad del aire en distintos ... puntos del término municipal. «La iniciativa, impulsada por el Consistorio dentro del proyecto 'Respiro Urbano', sitúa a la ciudad como pionera en disponer de este sistema de medición avanzada accesible para la ciudadanía», ha apuntado el concejal de Transportes, Félix Romero, quien ha presentado hoy la iniciativa junto a WiWell, la empresa que lo desarrolla.

