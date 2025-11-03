Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En 2024 Marbella recibió la visita de 120.000 turistas británicos. SUR

Marbella participará en la World Travel Market con más de 40 citas profesionales

El Ayuntamiento busca fortalecer el liderazgo del destino en el mercado británico

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:24

Comenta

Marbella participará en una nueva edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebrará del martes 4 al jueves 6 de noviembre, ... con más de 40 citas profesionales para fortalecer el liderazgo del destino en el mercado británico, que continúa siendo el principal emisor extranjero del municipio. En este sentido, la directora general de Turismo, Laura de Arce, ha señalado que en el año 2024 la ciudad recibió 120.000 turistas de dicho país, «sólo alojados en hoteles, con un total de 500.000 pernoctaciones en nuestro municipio».

