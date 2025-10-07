Marbella otorga 800.000 euros en subvenciones a proyectos de atención social, sanitaria y educativa

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Carlos García

Marbella

Martes, 7 de octubre 2025, 21:17

El Ayuntamiento de Marbella ha otorgado cerca de 800.000 euros en subvenciones a asociaciones y fundaciones que desarrollan proyectos de atención social, sanitaria y ... educativa en la ciudad. El portavoz municipal, Félix Romero, ha explicado que se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno Local de los decretos y las justificaciones para la concesión de las ayudas, que se enmarcan en «el compromiso del Consistorio con el tejido asociativo local y el apoyo a los colectivos más vulnerables» El concejal ha explicado que los fondos se destinarán a sufragar gastos corrientes y programas específicos de entidades que prestan «servicios esenciales» en materia de inclusión, salud mental, discapacidad, asistencia a mayores y respaldo a personas en riesgo de exclusión.

