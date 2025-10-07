Marbella otorga 800.000 euros en subvenciones a proyectos de atención social, sanitaria y educativa

El Ayuntamiento de Marbella ha otorgado cerca de 800.000 euros en subvenciones a asociaciones y fundaciones que desarrollan proyectos de atención social, sanitaria y ... educativa en la ciudad. El portavoz municipal, Félix Romero, ha explicado que se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno Local de los decretos y las justificaciones para la concesión de las ayudas, que se enmarcan en «el compromiso del Consistorio con el tejido asociativo local y el apoyo a los colectivos más vulnerables» El concejal ha explicado que los fondos se destinarán a sufragar gastos corrientes y programas específicos de entidades que prestan «servicios esenciales» en materia de inclusión, salud mental, discapacidad, asistencia a mayores y respaldo a personas en riesgo de exclusión.

Entre las asociaciones beneficiarias, se encuentran Marbella Voluntaria, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA), la Fundación Cudeca, AFESOL Salud Mental Costa del Sol, la Asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil (CADI), el Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol), la Fundación Global Gift, y Cruz Roja Española. «Estas subvenciones reflejan la firme voluntad del equipo de Gobierno de fortalecer la red social del municipio y colaborar estrechamente con las organizaciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos», ha valorado el edil.

En la misma sesión, se han autorizado tres nuevas rutas de transporte escolar para el presente curso que darán servicio a una veintena de centros educativos, como Las Chapas, Platero, El Pinar, Vega del Mar, Victoria Kent, Guadalpín, Río Verde, Antonio Machado, Las Albarizas, Miguel de Cervantes y Vicente Aleixandre, entre otros. «El objetivo es coordinar y ordenar la circulación de vehículos en las horas punta, garantizando la seguridad y evitando la congestión del tráfico en los accesos a los centros», ha señalado Romero, quien ha recordado que estos acuerdos se renuevan cada año y se comunican a la Policía Local para su correcta supervisión.

Bomberos y personal

Además, se ha dado cuenta de avances en la dotación de la plantilla del Cuerpo de Bomberos con la publicación de edictos que contemplan la cobertura de tres plazas de cabo, una de sargento y dos de suboficial, todas ellas por el sistema de promoción interna. El portavoz ha puesto el acento en que estos procesos «permitirán reforzar la estructura del servicio, facilitar ascensos y abrir futuras convocatorias de nuevas plazas, lo que contribuirá al rejuvenecimiento y fortalecimiento del Cuerpo».

En el ámbito de personal, también se ha aprobado la resolución del procedimiento de libre designación del puesto de secretario general del Pleno, que ha recaído en Álvaro Moreno Navarro, funcionario de habilitación nacional.