Imagen de la reunión del plan de coordinación para las fiestas navideñas. SUR

Marbella movilizará a 370 agentes de Policía Local, Nacional, Bomberos y Protección Civil en el dispositivo especial de Navidad

Se intensificará la presencia policial en las zonas de mayor afluencia y habrá cortes en las avenidas Ramón y Cajal y Nabeul y en la calle Lagasca de San Pedro

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:10

Marbella pondrá en marcha un amplio dispositivo de seguridad, que movilizará unos 370 agentes de la Policía Local, Nacional, Bomberos y Protección Civil para cubrir ... los principales actos de la campaña de Navidad, un periodo que concentra gran afluencia de público y numerosas actividades en distintos puntos del municipio. El portavoz del cuerpo de seguridad municipal, Miguel Ángel Benítez, ha explicado tras la reunión del plan de coordinación, en la que se ha definido el operativo que acompañará pasacalles, conciertos, zambombas y las distintas cabalgatas previstas en Marbella, San Pedro Alcántara, Las Chapas y Nueva Andalucía, que esta programación «es especialmente larga y requiere un esfuerzo operativo importante».

