Marbella movilizará a 370 agentes de Policía Local, Nacional, Bomberos y Protección Civil en el dispositivo especial de Navidad

Marbella pondrá en marcha un amplio dispositivo de seguridad, que movilizará unos 370 agentes de la Policía Local, Nacional, Bomberos y Protección Civil para cubrir ... los principales actos de la campaña de Navidad, un periodo que concentra gran afluencia de público y numerosas actividades en distintos puntos del municipio. El portavoz del cuerpo de seguridad municipal, Miguel Ángel Benítez, ha explicado tras la reunión del plan de coordinación, en la que se ha definido el operativo que acompañará pasacalles, conciertos, zambombas y las distintas cabalgatas previstas en Marbella, San Pedro Alcántara, Las Chapas y Nueva Andalucía, que esta programación «es especialmente larga y requiere un esfuerzo operativo importante».

En este sentido, ha señalado que «se intensificará la presencia policial en las zonas con mayor afluencia de público con el objetivo de que tanto residentes como visitantes disfruten de las fiestas en un entorno seguro y tranquilo» y ha puesto el acento en que «la coordinación entre cuerpos es fundamental para el buen funcionamiento del operativo, dadas las características de una programación tan extensa y con tantos focos de interés ciudadano».

Cortes de tráfico relevantes

El dispositivo contempla varios cortes de tráfico relevantes. El primero se producirá mañana sábado, 29 de noviembre, en la avenida Ramón y Cajal desde las 05.00 horas hasta la finalización del concierto La Gran Zambomba Flamenca 'Vienen de Jerez', lo que obligará a habilitar desvíos alternativos durante toda la jornada. Además, el 13 de diciembre se cortará la calle Lagasca de San Pedro Alcántara con motivo del Mercadillo de Navidad y el 19 de diciembre se cerrará la avenida Nabeul en Marbella para la celebración de la zambomba navideña.

Benítez ha recordado que los ciudadanos pueden consultar toda la información actualizada sobre la programación navideña y sobre las afecciones del tráfico a través de la página web del Ayuntamiento de Marbella y de las redes sociales municipales, así como en los perfiles de Policía Local y Protección Civil, punto en el que ha remarcado la importancia «de seguir las indicaciones de seguridad para asegurar el buen desarrollo de todas las actividades navideñas».