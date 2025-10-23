Marbella mejora el alumbrado y la seguridad en la calle Matrona Asunción Alameda

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado los trabajos de renovación del alumbrado público en calle Matrona Asunción Alameda, ubicada en el barrio de Pilar Miraflores, ... con el objetivo de reforzar la iluminación del vial principal y las calles aledañas y mejorar la eficiencia energética de la zona. El delegado de Obras, Diego López, ha señalado que «es una intervención muy demandada por los vecinos en las reuniones mantenidas con el Distrito» y ha subrayado «la importancia de seguir modernizando nuestros espacios públicos, con actuaciones que ofrecen una mayor seguridad y accesibilidad, al mismo tiempo que contribuyen a reducir la factura eléctrica municipal».

El edil ha precisado que «actualmente, las luminarias se encuentran adosadas a las fachadas de los edificios y serán sustituidas por once nuevas farolas instaladas en los parterres y zonas ajardinadas, evitando la ocupación del acerado y permitiendo un tránsito libre de obstáculos para personas con movilidad reducida, carritos de bebé o sillas de ruedas».

Un mes y medio de duración

López ha detallado que la actuación, que tiene un plazo de ejecución de un mes y medio y finalizará antes de las fiestas navideñas, conlleva una nueva canalización de casi 350 metros, el desmontaje de 12 brazos con luminarias existentes y la demolición de 165 metros cuadrados de pavimento, para posteriormente reponer 12 metros cuadrados de solería de botones, además de la implantación de un nuevo cuadro eléctrico acorde a la instalación.

El concejal ha recordado que hace apenas tres años ya se renovó la iluminación de la zona con tecnología LED, «logrando un importante ahorro energético, sin embargo los estudios realizados detectaron áreas que precisaban un refuerzo lumínico para garantizar una mayor sensación de seguridad en horario nocturno». Asimismo, ha destacado que esta iniciativa «se suma a otras similares que venimos acometiendo en distintos barrios del municipio, gracias al trabajo coordinado entre vecinos, distrito y delegaciones municipales, lo que nos permite actuar de manera ágil ante cualquier necesidad».