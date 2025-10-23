Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Obras, Diego López, ha visitado la actuación que ha iniciado su delegación. SUR

Marbella mejora el alumbrado y la seguridad en la calle Matrona Asunción Alameda

El Ayuntamiento da respuesta a las demandas vecinales y refuerza la iluminación en esta vía y en otras aledañas del barrio del Pilar Miraflores

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:53

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado los trabajos de renovación del alumbrado público en calle Matrona Asunción Alameda, ubicada en el barrio de Pilar Miraflores, ... con el objetivo de reforzar la iluminación del vial principal y las calles aledañas y mejorar la eficiencia energética de la zona. El delegado de Obras, Diego López, ha señalado que «es una intervención muy demandada por los vecinos en las reuniones mantenidas con el Distrito» y ha subrayado «la importancia de seguir modernizando nuestros espacios públicos, con actuaciones que ofrecen una mayor seguridad y accesibilidad, al mismo tiempo que contribuyen a reducir la factura eléctrica municipal».

