Marbella invierte 2,5 millones para que haya climatización integral en todos los colegios

El confort térmico llegará a todas las dependencias del cien por cien de los colegios marbellíes. El gobierno municipal de Marbella destinará 2,5 millones ... de euros para acometer la climatización integral de los centros de educación infantil y primaria de la ciudad, según ha anunciado la su máxima responsable, Ángeles Muñoz, durante la reunión mantenida en el Centro Cultural Cortijo Miraflores con los directores de los CEIP, en el marco de los fondos otorgados por la Junta de Andalucía para la mejora del confort térmico.

La alcaldesa ha detallado que esta actuación cuenta inicialmente con una partida de 1,5 millones de euros, que se incrementará con un millón adicional previsto en los presupuestos municipales, y a los 300.000 que aporta la Junta en el caso de los colegios. En total serán, por tanto, 2,8 millones de euros de inversión los que se destinen al proyecto.

Durante este año se instalarán placas fotovoltaicas y después se comprarán los equipos de aire acondicionado

Los 2,5 millones de euros de fondos municipales se suman a los 1,3 que destina el Consistorio a la conservación y mantenimiento de dichos centros de forma anual, según ha recordado Muñoz. «El objetivo es también convertirlos en instalaciones sostenibles», ha recalcado la regidora. Durante el presente año se comenzará la instalación de las placas fotovoltaicas en los techos que permitan generar electricidad y, por tanto, ahorrar en consumo eléctrico, y la preinstalación eléctrica necesaria para todos los sistemas de climatización.

Equipos y coordinación

Posteriormente, se realizará la compra conjunta de equipos de aire acondicionado, tanto los financiados por el Ayuntamiento como los adquiridos por los propios centros con cargo a los 300.000 euros aportados por la Junta para colegios del total de 800.000 euros, de los que 500.000 se destinan a los institutos.

«La actuación abarcará no solo las aulas, como contempla el plan autonómico, sino también los espacios comunes como gimnasios, comedores, bibliotecas y zonas administrativas» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

Esta actuación, ha apuntado Muñoz, «abarcará no solo las aulas, como contempla el plan autonómico, sino también los espacios comunes como gimnasios, comedores, bibliotecas y zonas administrativas y, además, se integra en la estrategia municipal de instalación de fuentes renovables, que incluye también las 500 placas fotovoltaicas actualmente en montaje en el Palacio de Congresos, destinadas a suministrar electricidad a diferentes instalaciones municipales».

«Queremos coordinarlo con los directores de los centros, que todos los aires acondicionados tengan la misma marca y el mismo mantenimiento y sacar una licitación a un coste más reducido», ha resaltado la alcaldesa. Muñoz ha puntualizado que las inversiones previstas permitirán cubrir no solo las necesidades de climatización, sino también otras mejoras como la creación de sombras y elementos de adecuación térmica en exteriores, según las demandas de los centros.