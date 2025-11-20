Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se ha reunido con los directores de los colegios de la ciudad. SUR

Marbella invierte 2,5 millones para que haya climatización integral en todos los colegios

La inversión se suma a los 300.000 euros otorgados por la Junta y el confort térmico llegará a la totalidad de espacios comunes de los centros

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:04

Comenta

El confort térmico llegará a todas las dependencias del cien por cien de los colegios marbellíes. El gobierno municipal de Marbella destinará 2,5 millones ... de euros para acometer la climatización integral de los centros de educación infantil y primaria de la ciudad, según ha anunciado la su máxima responsable, Ángeles Muñoz, durante la reunión mantenida en el Centro Cultural Cortijo Miraflores con los directores de los CEIP, en el marco de los fondos otorgados por la Junta de Andalucía para la mejora del confort térmico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  5. 5 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  6. 6 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  7. 7 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  8. 8 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  9. 9 Condenan a una empresa a indemnizar con 10.000 euros a una trabajadora por llamarla «zumbada» en la transferencia de su nómina
  10. 10

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella invierte 2,5 millones para que haya climatización integral en todos los colegios

Marbella invierte 2,5 millones para que haya climatización integral en todos los colegios