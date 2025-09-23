Marbella inicia el trámite para crear un nuevo barrio que albergará el recinto ferial

Limitará al norte con el centro comercial La Cañada, al sur con el polígono La Ermita, al oeste con Bello Horizonte y al este con ... la autovía A-7, y habrá que bautizarlo. A la espera de un nombre, de momento será el nuevo barrio que verá nacer Marbella en Arroyo Segundo para acoger su recinto ferial; 1.330 viviendas; un anillo de zonas verdes; y un centro de transportes para vehículos de mercancías. En conjunto, un área de 365.000 metros cuadrados que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 ya calificaba, en palabras del edil de Urbanismo, José Eduardo Díaz, como «una zona prioritaria y estratégica».

Faltan años para el alumbramiento de este nuevo barrio de Marbella, pero de momento el gobierno municipal ha dado este martes el primer paso con la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, de la denominada declaración de conveniencia y oportunidad, lo que vendría a ser su consideración de proyecto de interés público. El siguiente paso llegará antes de final de año, para cuando el gobierno municipal prevé que obtenga luz verde el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), uno de los dos nuevos instrumentos de planeamiento creados por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), de diciembre de 2021, junto al Plan de Ordenación Urbana (POU), y que viene a simplificar la tramitación y facilitar el desarrollo urbanístico en comparación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Mientras tanto, los promotores de la denominada Actuación de Transformación Urbanística de Nueva Urbanización (ATU-UN) Arroyo Segundo, disponen de un plazo de un año para presentar la propuesta de desarrollo. Pero el paso dado por el gobierno municipal permite al Ayuntamiento de Marbella obtener de manera anticipada los suelos destinados a equipamientos públicos «sin necesidad de esperar a la entrada en vigor definitiva del planeamiento, lo que facilitará disponer antes del recinto ferial definitivo y de nuevas zonas verdes para la ciudad», explicó el edil de Urbanismo.

El nuevo barrio no nace únicamente de la existencia de esa amplia pastilla de suelo sin urbanizar, sino que lo hace para servir a otros fines. En primer lugar, un nuevo recinto ferial, de 90.000 metros cuadrados, 10.000 más que la finca de La Caridad, pero que será algo más que la zona de la Feria; será, apuntó Díaz, un «espacio polivalente» que durante el resto del año pueda tener otros usos que puedan ir desde los eventos hasta instalaciones deportivas, y que vendrá acompañado aparcamientos.

Un crecimiento natural

Otro de los fines que cumple esta zona es evitar que los grandes camiones de mercancías entren en el casco urbano. Para ello, la zona albergará un centro de transportes que sirva como equipamiento logístico en una zona que tampoco es casualidad: junto a La Ermita, ese polígono que está a medio camino entre lo industrial y lo comercial.

Y, por supuesto, el nuevo barrio responderá a la necesidad de vivienda. Serán 1.330 casas, «mayoritariamente a precios asequibles». De ellas, 532 serán de protección oficial. «Sólo esto justifica el proyecto», resumió el concejal de Urbanismo. Pero el proyecto, además de todo lo anterior, logra la integración de este espacio en la trama urbana, y lo hará «con grandes avenidas» y con una anillo de zonas verdes, con el que se regenerará el entorno del arroyo y se creará «un nuevo pulmón medioambiental en la ciudad», tal y como apuntó Díaz.

Y todo ello se sumará al resto de equipamientos, porque en esta nueva área de crecimiento que «convertirá un vacío urbano en el corazón de la ciudad en un barrio», el 25% del suelo vendrá acompañado de usos comercial y de servicios, porque el Ayuntamiento no se ha olvidado de ese proyecto de «la ciudad de 15 minutos», es decir, tener todo lo que una persona puede necesitar a una distancia de un cuarto de hora andando.

En definitiva, aseguró el edil, el proyecto «convertirá un vacío urbano en el corazón de la ciudad en un barrio con equipamientos, zonas verdes y servicios de proximidad». La segunda ciudad de la provincia sigue creciendo con la naturalidad de un niño que es consciente de que se hará mayor, pero sabiendo qué quiere ser.