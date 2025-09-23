Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El edil muestra la ubicación del recinto ferial (zona amarilla), que estará rodeada por zonas verdes que la separarán del área residencial (rosa). El plano recoge la estación de transporte de mercancías (azul) y el área productiva (naranja). Josele

Marbella inicia el trámite para crear un nuevo barrio que albergará el recinto ferial

Estará situado en Arroyo Segundo, y tendrá 1.330 viviendas, un anillo de zonas verdes y un centro de transportes de mercancías

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:51

Limitará al norte con el centro comercial La Cañada, al sur con el polígono La Ermita, al oeste con Bello Horizonte y al este con ... la autovía A-7, y habrá que bautizarlo. A la espera de un nombre, de momento será el nuevo barrio que verá nacer Marbella en Arroyo Segundo para acoger su recinto ferial; 1.330 viviendas; un anillo de zonas verdes; y un centro de transportes para vehículos de mercancías. En conjunto, un área de 365.000 metros cuadrados que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 ya calificaba, en palabras del edil de Urbanismo, José Eduardo Díaz, como «una zona prioritaria y estratégica».

