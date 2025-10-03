Marbella inaugura la primera ruta fotográfica 'Take Your Selfie' de la provincia con un itinerario por siete puntos estratégicos

Marbella ha inaugurado la primera ruta fotográfica 'Take Your Selfie' de la provincia de Málaga con un itinerario compuesto por siete puntos estratégicos del municipio. ... La iniciativa, que se enmarca en la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, la integran siete soportes instalados en enclaves emblemáticos como las Dunas de Artola, el Valle del Golf, la calle Carmen, el pantalán del Marbella Club, Terrazas del Mar, Puerto Banús y la playa de La Salida de San Pedro Alcántara que permiten a los usuarios colocar su teléfono móvil para captar las instantáneas.

La directora general del ramo, Laura de Arce, ha subrayado durante la presentación que se trata de «una forma novedosa de promocionar Marbella en la era digital» y ha destacado que este proyecto se enmarca «en la apuesta por la innovación turística y la promoción a través de redes sociales».

«La propuesta no se limita a facilitar la realización de fotografías, sino que constituye un circuito conectado que genera tráfico 'online' y que sirve como escaparate de la esencia de la ciudad», ha apuntado De Arce quien ha indicado que los palos selfies incluyen información y un código 'QR' «que enlaza directamente con la web de turismo de Marbella para que el visitante puede acceder a información detallada». Asimismo, recogen una serie de 'hashtags' para que los usuarios puedan etiquetar sus fotos en las redes sociales, «que son la mejor ventana para proyectar nuestra marca al mundo». La información generada por los distintos palos 'selfies' se integrará en la futura Smart Office de Turismo, que «permitirá analizar el perfil de los visitantes para definir con mayor precisión la estrategia promocional».

El director general de Turismo en San Pedro Alcántara, Rubén Sánchez, ha puesto el acento en que el dispositivo ubicado en la playa sampedreña «ofrece dos perspectivas muy demandadas, una hacia el mar y otra hacia el Paseo Marítimo y la Concha, lo que permitirá a los visitantes captar imágenes representativas que muestran la belleza del municipio en toda su diversidad».

Ruta digital

Por su parte, el delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, Carlos García, ha felicitado al Ayuntamiento por la puesta en marcha de esta iniciativa y ha asegurado que Marbella «se sitúa a la cabeza de las actuaciones turísticas en la región». «El Gobierno autonómico continuará apoyando proyectos que, como este, apuestan por la innovación y contribuyen a reforzar la posición de la ciudad como destino turístico líder», ha valorado.

Por último, el delegado de Andalucía de la empresa TURS, Manuel Martín, ha recordado que Marbella «es la primera ciudad de la provincia en contar con una ruta oficial de estas características» y ha aludido a que la compañía ya ha desarrollado proyectos similares en lugares como Gran Canaria o los Picos de Europa y en localizaciones internacionales como Austria.

«Todos estos puntos estarán vinculados a una ruta digital interna que permite a los usuarios localizar todas las ubicaciones a través de un mapa interactivo», ha abundado, a lo que ha añadido que «estos soportes convierten cada punto en una experiencia turística innovadora que permite a Marbella situarse en una posición privilegiada dentro de la nueva forma de entender el turismo».