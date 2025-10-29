Marbella explora áreas de cooperación con Bangladesh en comercio, inversión, innovación y cultura

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha recibido hoy en el Ayuntamiento al embajador de la República de Bangladesh en España, Masudur Rahman, en su ... primera visita oficial a la ciudad, dentro de un encuentro que tiene por objetivo fortalecer lazos institucionales entre ambos destinos y explorar posibles áreas de cooperación en sectores de interés mutuo, como el comercio, la inversión, la innovación y los intercambios culturales.

La primera edil ha señalado que este país «cuenta con una importante actividad económica y con una población que se integra muy bien, teniendo nuestro municipio a 150 de sus ciudadanos residiendo aquí». «Queremos que los vecinos de Marbella conozcan mejor la riqueza cultural y, al mismo tiempo, que su comunidad se sienta plenamente acogida en nuestra localidad», ha afirmado Muñoz en un encuentro que también ha contado con la asistencia de la asesora responsable de Extranjeros Residentes, Remedios Bocanegra.

Por su parte, el embajador ha mostrado su satisfacción por la acogida recibida y ha manifestado que «es un honor visitar Marbella, una ciudad hermosa y con una gran herencia cultural». «Esperamos que este encuentro marque el inicio de fructíferas colaboraciones con esta ciudad y con toda la provincia de Málaga», ha afirmado el diplomático, quien ha estado acompañado del cónsul general de Bangladesh en Andalucía, Luis Bidón Molina, y su adjunto, Eduardo Bidón y Vigil de Quiñones.