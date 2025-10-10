Marbella destina 29,5 millones de euros a la atención a domicilio durante los próximos tres años

El Ayuntamiento de Marbella ha sacado a licitación por 29,5 millones de euros el Servicio de Ayuda a Domicilio durante los tres próximos años. ... Esta prestación corre a cargo actualmente de la empresa Atende Servicios Integrados, que resultó adjudicataria por algo más de 4 millones de euros del contrato que tramitó el Consistorio por la vía de emergencia para asumir el servicio entre los meses de agosto de este año y de enero de 2026 después de haberse negado a su prórroga el anterior contratista.

Será a partir de febrero del próximo año cuando la nueva adjudicataria se haga cargo del servicio durante 36 meses, con la posibilidad de prorrogarse durante dos años más, con lo que el desembolso se elevaría a 52,68 millones de euros, ya que el contrato prevé además un incremento progresivo del número de usuarios a lo largo de los años.

El pliego de condiciones contempla 1.774.800 horas de servicio, con un precio de 16,63 euros por cada 60 minutos de prestación, que se elevaría a 3.168.000 horas con los dos años de prórroga. Este es el precio de referencia para el contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución, de 8 de julio de 2025, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se actualiza el coste máximo.

El acceso al servicio de ayuda a domicilio se hará a través de los Servicios Sociales Comunitarios de la Delegación de Derechos Sociales, al ser la competente para comunicar a la adjudicataria el alta de los usuarios al tener las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación. De la prestación se beneficiarán no sólo las personas que tengan reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus tres grados (moderada, severa o gran dependencia), que evalúa la Junta de Andalucía de acuerdo a sus competencias, sino también aquellas que no se les haya reconocido o que habiéndose hecho aún no se les haya prescrito los medios que tendrá a su disposición. Además, el pliego prevé que en un mismo domicilio pueda haber varios beneficiarios.

Mejora de las prestaciones

Las prestaciones incluyen actuaciones de atención de carácter personal (higiene, alimentación, movilidad, cuidados especiales, promoción de la autonomía personal y prevención); y del hogar (ya sean relacionadas con la alimentación, el vestido o el mantenimiento de la vivienda). El servicio funcionará de 7.00 a 10.00 y de 19.00 a 22.00 horas, y las ayudas para levantar de la cama a los usuarios serán antes de las 10.00 y para acostarse entre las 20.30 y las 22.00 horas.

Además, el pliego prevé que los licitadores puedan ofertar mejoras como servicios de peluquería, podología, fisioterapia, limpieza de choque, ayudas técnicas o incluso reparaciones en el domicilio, entre otras. Si lo hacen recibirán una mayor puntuación en la licitación, y en caso de que resulten adjudicatarios las mejoras pasarán a formar parte del contrato sin coste para las arcas municipales.

Los licitadores deberán presentar un proyecto con su propuesta de gestión y donde se especificarán aspectos como los contenidos de las prestaciones, la metodología, los protocolos, el plan de trabajo, la programación y la evaluación.