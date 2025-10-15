Marbella se convierte en sede internacional del turismo premium con la celebración de DUCO Spain & Portugal

Marbella se ha convertido en sede internacional del turismo premium con la celebración de DUCO Spain & Portugal, un exclusivo encuentro que reúne desde el 13 ... al 16 de octubre a los principales profesionales del turismo de alta gama para impulsar la excelencia y la colaboración entre destinos. A través de esta acción, el Ayuntamiento, Turismo Costa del Sol y la Junta de Andalucía consolidan la proyección del destino como referente de solidaridad, innovación y hospitalidad de primer nivel.

«Acoger esta cita es un reconocimiento al liderazgo de nuestra ciudad en el segmento del lujo y la elevada calidad en los servicios que ofrece» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado que «acoger esta cita es un reconocimiento al liderazgo de nuestra ciudad en el segmento del lujo y la elevada calidad en los servicios que ofrece». Este evento «nos permite mostrar al mundo un destino que combina exclusividad y estilo de vida mediterráneo, y refuerza la importancia de la colaboración público-privada como motor de promoción y crecimiento para todo el territorio», ha apuntado.

Con 380 participantes confirmados entre oferta, demanda y medios especializados, DUCO Spain & Portugal 2025 se perfila como un evento de referencia. Durante las jornadas, se celebran reuniones profesionales pre agendadas —hasta 28 citas diarias entre empresas y asesores de viajes— destinadas a generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer las relaciones con los principales mercados internacionales. Todo ello en el marco de un encuentro que reúne a los principales agentes del turismo premium de España y Portugal y a los asesores de viaje más influyentes de los mercados de Estados Unidos y Reino Unido.

«Estos encuentros son esenciales para abrir nuevas oportunidades de negocio, reforzar la proyección global de nuestra marca y seguir impulsando la sostenibilidad y la excelencia» Arturo Bernal Consejero de Turismo, Cultura y Deporte

La participación del Consistorio, Turismo Costa del Sol y la Junta de Andalucía permite mostrar el potencial de un destino que combina autenticidad, excelencia y sostenibilidad. La iniciativa destaca además la apuesta institucional por un modelo turístico diversificado, digital y responsable, que impulsa la desestacionalización, la creación de empleo de calidad y la proyección internacional del destino y su liderazgo dentro del turismo de excelencia en Europa.

En este sentido, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la administración regional, Arturo Bernal, ha subrayado que «la celebración de este evento en Marbella consolida a Andalucía como un destino de referencia en el turismo de alto impacto». «Este tipo de encuentros internacionales son esenciales para abrir nuevas oportunidades de negocio, reforzar la proyección global de nuestra marca y seguir impulsando la sostenibilidad y la excelencia del destino», ha añadido.

«DUCO refuerza nuestra estrategia de posicionamiento en el turismo premium y experiencial, un segmento clave que contribuye a la desestacionalización y a la generación de valor» Francisco Salado Presidente de Turismo Costa del Sol

Por su parte, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha destacado que «DUCO Spain & Portugal refuerza nuestra estrategia de posicionamiento en el turismo premium y experiencial, un segmento clave que contribuye a la desestacionalización y a la generación de valor en todo el territorio; la Costa del Sol es hoy un destino competitivo, diverso y preparado para responder a las nuevas demandas del viajero internacional, que busca experiencias únicas y sostenibles».

La celebración de este evento abre opciones para que los profesionales que asisten puedan ampliar su red internacional de contactos, generar nuevas oportunidades comerciales y posicionar Andalucía como un destino preferente para eventos y experiencias premium.