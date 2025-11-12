Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, durante su intervención en la conferencia de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas. Josele

Marbella se convierte en epicentro del diálogo internacional entre China y Europa

La ciudad acoge la celebración de la conferencia continental de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:40

Marbella se convierte el epicentro en epicentro del diálogo internacional entre China y Europa con la celebración de la conferencia continental de la Federación Mundial ... de Ciudades Turísticas, organizada conjuntamente por la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF), el Ayuntamiento de Marbella, Turismo de Andalucía y Turismo Costa del Sol. El encuentro, que se celebra hasta mañana jueves, 13 de noviembre, en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, reúne a más de 200 representantes procedentes de China, España y otros países europeos consolidando a la ciudad como un destino estratégico en la cooperación turística global y en la reflexión sobre los desafíos del siglo XXI.

