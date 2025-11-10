Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la viceconsejera de Desarrollo Educativo, María Esperanza O'Neill, junto a los ganadores del Mundial, el belga Jelle Geens y la británica Lucy Charles-Barclay. SUR

Marbella se consolida como referente internacional en la celebración de eventos deportivos tras el éxito del Mundial del Ironman 70.3

El evento ha reunido a más de 20.000 personas entre atletas y acompañantes

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Marbella se ha consolidado como referente internacional en la celebración de eventos deportivos tras el éxito del Campeonato del Mundo Ironman 70.3, celebrado este ... fin de semana por primera vez en España. La alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, que ha participado en el acto de entrega de premios celebrado hoy en el Recinto Polivalente de La Caridad, ha destacado el impacto deportivo, económico y mediático del evento, que ha reunido a más de 20.000 personas entre atletas y acompañantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  9. 9 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  10. 10

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella se consolida como referente internacional en la celebración de eventos deportivos tras el éxito del Mundial del Ironman 70.3

Marbella se consolida como referente internacional en la celebración de eventos deportivos tras el éxito del Mundial del Ironman 70.3