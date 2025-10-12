Marbella conmemora el Día de la Hispanidad con un emotivo acto de izada de la bandera española
Ángeles Muñoz: «La enseña nacional es el símbolo de una historia compartida y de un futuro que debemos construir desde la concordia»
Marbella
Domingo, 12 de octubre 2025, 15:18
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha presidido hoy el acto institucional de izada de la bandera española celebrado con motivo del Día de la ... Hispanidad en la glorieta de la avenida Príncipe Alfonso de Honehlohe, que ha reunido a representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, autoridades civiles y militares, miembros de la Corporación municipal y numerosos vecinos.
Durante su intervención, la regidora ha subrayado que el 12 de octubre «es una jornada de orgullo por lo que representa España, una tierra de valores compartidos, y de respeto por todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han contribuido a construir nuestra identidad común».
1 /
Muñoz ha destacado que la enseña nacional «es el símbolo de un presente que defendemos juntos y de un futuro que debemos construir desde la concordia» y ha afirmado que «no pertenece a una generación ni a una ideología, nos pertenece a todos los españoles».
La primer edil, que ha animado a los ciudadanos a celebrar esta efeméride, ha reconocido igualmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas «su lealtad y compromiso con el bienestar de todos».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión