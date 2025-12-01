Marbella celebra el Día de la Lectura en Andalucía con una variada programación cultural

El Ayuntamiento de Marbella ha organizado una amplia programación durante el mes de diciembre con motivo de la celebración del Día de la Lectura en ... Andalucía, que tendrá lugar el día 16. La ciudad se suma a esta efeméride con una variada agenda de actividades de entrada libre y gratuita hasta completar aforo que incluye presentaciones de libros, encuentros con autores, espectáculos familiares y propuestas culturales en diferentes espacios municipales. Las citas darán comienzo este miércoles, 3 de diciembre, en el Hospital Real de la Misericordia, donde tendrá lugar a las 12.00 horas el acto de entrega del III Premio Internacional de Poesía Marpoética, dotado con 26.000 euros y con la edición de la obra, al escritor granadino Gerardo Rodríguez Salas por 'Oxford Circus'.

El jurado ha destacado de la propuesta su audacia constructiva y su capacidad para abordar debates fundamentales de nuestro tiempo, como la identidad de género, así como su reflexión sobre el lenguaje y la extranjería en primera persona. Ese mismo día, a las 19.00 horas, el Hospital Real de la Misericordia acogerá también la presentación del libro en un acto en el que el autor conversará con el poeta y periodista Antonio Lucas y en el que se leerán algunos de sus poemas.

De Israel Olivera a Moncho Borrajo

La programación cultural continuará en el mismo espacio a lo largo del mes con varias presentaciones literarias de autores locales y nacionales. El jueves 4 de diciembre será el turno de 'El otro camino', de Israel Olivera; el jueves 11 será el turno de 'Malenconía, un año de libro', de Miguel Nieto; y el viernes 12 se dará a conocer el proyecto 'Después del diluvio', de Francisco Javier Galbeño.

Posteriormente, el lunes 15 el encuentro girará en torno a 'De la Palabra con mis palabras a tu corazón. Ciclo A', del sacerdote José López Solórzano. Finalmente, el martes 16 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Lectura en Andalucía, se cerrará la programación el libro 'Aquella farándula', del artista y escritor Moncho Borrajo.

Actividades en la Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín

Por su parte, la Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín también se sumará a la conmemoración con diversas actividades destinadas principalmente al público familiar. El jueves 4 de diciembre se ofrecerá el espectáculo de títeres 'El Show de Mofly, Bupy & Gum'; el viernes 12 tendrá lugar la presentación del primer proyecto literario de la joven autora Paula Siles, titulado 'Martina y su león doméstico'; y el lunes 15 se pondrá en escena el cuento musical 'La vuelta al mundo en ocho cuerdas'. Asimismo, el miércoles 17 de diciembre la escritora Esther Ráez dará a conocer su libro 'Sofía y el misterio del cielo'. Como cierre dirigido al público adulto, la biblioteca acogerá también la puesta de largo del libro 'La hambruna española', del historiador Miguel Ángel del Arco Blanco, que estará acompañado el escritor Alejandro Pedregosa.