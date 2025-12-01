Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El escritor granadino Gerardo Rodríguez Salas recibirá el día 3 el III Premio Internacional de Poesía Marpoética. SUR

Marbella celebra el Día de la Lectura en Andalucía con una variada programación cultural

Habrá presentaciones de libros, encuentros con autores, espectáculos familiares y propuestas culturales en diferentes espacios desde el 3 al 17 de diciembre

Marbella

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:38

El Ayuntamiento de Marbella ha organizado una amplia programación durante el mes de diciembre con motivo de la celebración del Día de la Lectura en ... Andalucía, que tendrá lugar el día 16. La ciudad se suma a esta efeméride con una variada agenda de actividades de entrada libre y gratuita hasta completar aforo que incluye presentaciones de libros, encuentros con autores, espectáculos familiares y propuestas culturales en diferentes espacios municipales. Las citas darán comienzo este miércoles, 3 de diciembre, en el Hospital Real de la Misericordia, donde tendrá lugar a las 12.00 horas el acto de entrega del III Premio Internacional de Poesía Marpoética, dotado con 26.000 euros y con la edición de la obra, al escritor granadino Gerardo Rodríguez Salas por 'Oxford Circus'.

