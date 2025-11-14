Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Palacio de Congresos Adolfo Suárez ha acogido la jornada 'Educando en Valores'. SUR

Marbella celebra la jornada 'Educando en Valores' con la participación de 1.400 estudiantes y ponentes de primer nivel

El primer teniente de alcalde defiende la enseñanza como «un acompañamiento en el camino de autodescubrimiento de los jóvenes»

José Carlos García

Marbella

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

El Palacio de Congresos Adolfo Suárez ha acogido hoy la jornada 'Educando en Valores', organizada por la Asociación 'Desde siempre y para siempre' con la ... colaboración del Ayuntamiento de Marbella. El encuentro ha reunido a 1.400 estudiantes de once centros de Secundaria y Bachillerato y ha contado con la participación de ponentes de primer nivel, como el coach Pedro García Aguado y la paratriatleta y medallista olímpica Marta Francés, con el objetivo de fortalecer su formación ética y su proyección social.

