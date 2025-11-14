Marbella celebra la jornada 'Educando en Valores' con la participación de 1.400 estudiantes y ponentes de primer nivel

El Palacio de Congresos Adolfo Suárez ha acogido hoy la jornada 'Educando en Valores', organizada por la Asociación 'Desde siempre y para siempre' con la ... colaboración del Ayuntamiento de Marbella. El encuentro ha reunido a 1.400 estudiantes de once centros de Secundaria y Bachillerato y ha contado con la participación de ponentes de primer nivel, como el coach Pedro García Aguado y la paratriatleta y medallista olímpica Marta Francés, con el objetivo de fortalecer su formación ética y su proyección social.

El primer teniente de alcalde, Félix Romero, que ha participado en la inauguración del evento, ha puesto el acento en que la enseñanza «debe entenderse no solo como un proceso de adquisición de conocimientos, sino como un acompañamiento en el camino de autodescubrimiento de los jóvenes». El edil ha incidido en que «inculcar desde edades tempranas la reflexión sobre la identidad, los límites personales y la contribución a una sociedad mejor es garantía de un futuro más justo», al tiempo que ha reiterado que el Consistorio «continuará apoyando actuaciones que impulsen una ciudadanía más comprometida y solidaria».

«La jornada es fundamental para acompañar a los adolescentes en una etapa en la que suelen sentirse perdidos» Carmen Díaz Directora general de Cultura y Enseñanza

La directora general de Cultura y Enseñanza, Carmen Díaz, ha explicado que la iniciativa impulsada por la asociación «es fundamental para acompañar a los adolescentes en una etapa en la que suelen sentirse perdidos» y ha valorado que actividades como la desarrollada hoy «les permitan expresar su potencial, sentirse protagonistas y descubrir que es posible mejorar la sociedad desde sus propias capacidades».

Impulso solidario

Por su parte, la presidenta de la asociación, María Ángeles Martos, que ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento, ha recordado que el movimiento surgió hace una década, tras el fallecimiento de su hijo por una leucemia, «con la voluntad de convertir una experiencia personal dolorosa en un impulso solidario» y ha resaltado que el objetivo principal de esta jornada «es llegar al corazón de los jóvenes y ofrecerles herramientas para que puedan transformar la sociedad en una mañana llena de música, emociones y ponencias sobre inteligencia artificial, sexología, psicología o experiencias vitales».

De forma paralela se ha impulsado una acción benéfica liderada por los estudiantes a través de la venta de pulseras. La recaudación se destinará íntegramente a una asociación local.