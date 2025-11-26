Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos en la calle Jacinto Benavente en una actuación incluida en el plan municipal de instalaciones eléctricas. SUR

Marbella avanza en eficiencia energética con la renovación del alumbrado clásico fernandino en el entorno de la avenida Jacinto Benavente

El Ayuntamiento sustituye las luminarias por nuevos puntos de luz con tecnología LED de alta eficiencia

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:20

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha acometido una nueva actuación incluida en el Plan de Mantenimiento, Conservación y Reparación de Instalaciones Eléctricas del municipio, que ha ... contemplado la sustitución integral de las actuales luminarias de lámparas de descarga y balastos electromagnéticos por nuevos puntos de luz con tecnología LED de alta eficiencia. El concejal de Obras, Diego López, ha resaltado que este proyecto «reafirma el compromiso municipal con la sostenibilidad, la modernización del espacio urbano y la reducción del consumo energético».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  9. 9 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella avanza en eficiencia energética con la renovación del alumbrado clásico fernandino en el entorno de la avenida Jacinto Benavente

Marbella avanza en eficiencia energética con la renovación del alumbrado clásico fernandino en el entorno de la avenida Jacinto Benavente