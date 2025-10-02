Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El plan prevé una inversión anual de 1,3 millones anuales en mejora de instalaciones. SUR

Marbella aprueba un «histórico» plan de mejoras en instalaciones deportivas

El Ayuntamiento invertirá 6,5 millones de euros en los próximos cinco años en un programa que contempla más de 30 actuaciones antes de que finalice 2025

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:41

El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado un plan de mejoras en instalaciones deportivas municipales que contempla más de una treintena de actuaciones hasta final de ... año. Los concejales de Obras, Diego López, y de Deportes, Lisandro Vieytes, han destacado que «el objetivo es modernizar los equipamientos, reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de los usuarios en todos los espacios deportivos de la ciudad». López ha puesto el acento en el hecho de que para estas intervenciones el Consistorio realizará «una inversión histórica», que prevé 6,5 millones de euros para Marbella y San Pedro Alcántara en 5 años (1,3 por anualidad), y ha explicado que la mayor parte de las actuaciones de este ejercicio se concentrará en el Complejo Deportivo Serrano Lima.

