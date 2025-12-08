Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Limpieza Pública, Diego López, conversa con dos operarios. SUR

Marbella activa un dispositivo especial de limpieza por Navidad con más de 200 operarios

El Consistorio refuerza los medios ante el incremento de los eventos y la elevada afluencia de vecinos y visitantes para «ofrecer la mejor imagen» y mantener los espacios en condiciones «óptimas»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:51

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha activado un dispositivo especial de limpieza con motivo de las fiestas navideñas, con el objetivo de garantizar que los espacios ... públicos se mantengan en condiciones óptimas durante el desarrollo del programa previsto para estas fechas. El concejal del ramo, Diego López, ha señalado que «el incremento de eventos y la elevada afluencia de vecinos y visitantes hacen necesario un refuerzo que permita ofrecer la mejor imagen de la ciudad» y ha especificado que durante los días de mayor presencia de público, 8, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, la planificación municipal en esta área contemplará una media diaria de entre 80 y 100 operarios, apoyados por cinco barredoras y de tres a cuatro camiones de baldeo, que actuarán de manera prioritaria en las zonas con más tránsito y en los entornos donde se desarrollan actividades.

