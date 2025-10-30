Marbella acoge unas jornadas sobre coordinación en siniestros viales con la participación de más de 200 profesionales
El programa está organizado por la Fiscalía de Seguridad Vial de Andalucía con la colaboración del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía
Marbella
Jueves, 30 de octubre 2025, 22:44
Marbella acoge entre este jueves día 30 y el viernes 31 un programa de formación especializado en siniestros viales, organizado por la Fiscalía de Seguridad ... Vial de Andalucía con la colaboración del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) y en colaboración con el Ayuntamiento y la Policía Local la ciudad. El ciclo, que ha sido inaugurado hoy por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en el hotel Alanda, congrega a más de 200 profesionales vinculados a la seguridad y emergencias, entre fiscales, policías, bomberos, sanitarios y psicólogos expertos en atención a víctimas.
«Es un honor acoger estas jornadas que reflejan un firme compromiso con la formación, la coordinación y la sensibilidad humana en la atención a los accidentes de tráfico», ha manifestado la regidora, añadiendo que «nos enorgullece ser un punto de encuentro para quienes, con su labor conjunta, salvan vidas y mejoran la respuesta pública ante situaciones especialmente complejas». Además, la primera edil ha remarcado que el municipio «se consolida como un referente en la promoción de la seguridad y la cooperación institucional».
La programación se desarrolla en dos espacios y con dos enfoques complementarios. Este jueves, la primera jornada, dirigida principalmente a fiscales especializados en seguridad vial y mandos policiales de toda Andalucía, ha reunido a cerca de un centenar de participantes. Entre los ponentes, ha intervenido el fiscal delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla, Carlos Rodríguez León.
Durante la segunda jornada, que se celebrará mañana viernes en la Finca La Caridad, se prevé la asistencia de entre 150 y 200 profesionales de distintos cuerpos de emergencias, con sesiones prácticas en siniestros simulados, análisis de casos reales y presentación de la nueva 'Guía de buenas prácticas para la atención inmediata a víctimas'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión