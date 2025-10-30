Marbella acoge unas jornadas sobre coordinación en siniestros viales con la participación de más de 200 profesionales

Marbella acoge entre este jueves día 30 y el viernes 31 un programa de formación especializado en siniestros viales, organizado por la Fiscalía de Seguridad ... Vial de Andalucía con la colaboración del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) y en colaboración con el Ayuntamiento y la Policía Local la ciudad. El ciclo, que ha sido inaugurado hoy por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en el hotel Alanda, congrega a más de 200 profesionales vinculados a la seguridad y emergencias, entre fiscales, policías, bomberos, sanitarios y psicólogos expertos en atención a víctimas.

«Es un honor acoger estas jornadas que reflejan un firme compromiso con la formación, la coordinación y la sensibilidad humana en la atención a los accidentes de tráfico», ha manifestado la regidora, añadiendo que «nos enorgullece ser un punto de encuentro para quienes, con su labor conjunta, salvan vidas y mejoran la respuesta pública ante situaciones especialmente complejas». Además, la primera edil ha remarcado que el municipio «se consolida como un referente en la promoción de la seguridad y la cooperación institucional».

La programación se desarrolla en dos espacios y con dos enfoques complementarios. Este jueves, la primera jornada, dirigida principalmente a fiscales especializados en seguridad vial y mandos policiales de toda Andalucía, ha reunido a cerca de un centenar de participantes. Entre los ponentes, ha intervenido el fiscal delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla, Carlos Rodríguez León.

Durante la segunda jornada, que se celebrará mañana viernes en la Finca La Caridad, se prevé la asistencia de entre 150 y 200 profesionales de distintos cuerpos de emergencias, con sesiones prácticas en siniestros simulados, análisis de casos reales y presentación de la nueva 'Guía de buenas prácticas para la atención inmediata a víctimas'.