La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, durante su intervención en las jornadas. SUR

Marbella acoge unas jornadas sobre coordinación en siniestros viales con la participación de más de 200 profesionales

El programa está organizado por la Fiscalía de Seguridad Vial de Andalucía con la colaboración del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía

José Carlos García

Marbella

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:44

Marbella acoge entre este jueves día 30 y el viernes 31 un programa de formación especializado en siniestros viales, organizado por la Fiscalía de Seguridad ... Vial de Andalucía con la colaboración del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) y en colaboración con el Ayuntamiento y la Policía Local la ciudad. El ciclo, que ha sido inaugurado hoy por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en el hotel Alanda, congrega a más de 200 profesionales vinculados a la seguridad y emergencias, entre fiscales, policías, bomberos, sanitarios y psicólogos expertos en atención a víctimas.

