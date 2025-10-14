Marbella abre el plazo para solicitar la celebración de eventos deportivos en 2026

El Ayuntamiento de Marbella abrirá desde mañana miércoles, día 15 de octubre, y hasta el próximo 30 de noviembre el plazo para solicitar la celebración ... de eventos deportivos en la ciudad en 2026. Así lo ha anunciado el concejal responsable de la misma, Lisandro Vieytes, quien ha resaltado que «el objetivo es que todos los clubes, asociaciones, hermandades, cofradías, entidades sociales o empresas privadas puedan presentar las actividades que quieran llevar a cabo en tiempo y forma, y puedan formar parte de la agenda oficial de la delegación municipal el próximo ejercicio».

En caso contrario, «no se garantizará que se pueda desarrollar», ha señalado el edil, quien ha reseñado que en lo que llevamos de año se han realizado 109 eventos deportivos, cifra que se situará en torno a 130 cuando finalice el 2025. El edil ha concretado que, de ellos, 11 han tenido un carácter internacional, destacando la eliminatoria de la Copa Davis, «uno de los encuentros de mayor impacto mediático debido a la remontada del equipo español».

Próximos eventos deportivos

De igual modo, ha subrayado el Mundial de Ironman, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre, y donde 30.000 personas acompañarán a los 7.000 deportistas que participarán en «el encuentro más grande que se ha producido en la ciudad hasta la fecha en todos los aspectos (deportivo, de repercusión, número de atletas, público y logística)». «La Media Maratón ha sido otra de las citas importantes, superando el récord con más de 2.500 inscritos, así como la Reserve Cup, que ha aterrizado en Marbella por primera vez en Europa, o el mundial de Crossfit, celebrado recientemente, con 1.200 atletas», ha apuntado.

Los 130 eventos deportivos que se celebrarán en Marbella en 2025 dejarán en la ciudad 200 millones de euros

Vieytes ha subrayado que, además de 11 eventos internacionales, 25 son de carácter nacional y 63 provincial y local, con un impacto económico aproximado de 200 millones de euros entre los 130 que se celebrarán en total en este 2025 (solo en el caso de Ironman supondrá 60 millones). «Por los 109 encuentros que se han celebrado ya han pasado más de 30.000 deportistas, sin contar el público asistente, y desde el Ayuntamiento no solo hemos contribuido en muchos de ellos a esa sesión gratuita, sino también a ese apoyo logístico, en cuanto a suministro de material», ha señalado.

El edil ha apostillado, a este respecto, que «para estos 109 eventos la delegación de deportes ha suministrado más de un millar de trofeos y medallas en total a diferentes entidades que lo han solicitado». Con esta nueva convocatoria, «la delegación municipal cumple con cuatro objetivos, como son la celebración de grandes eventos en la localidad y la colaboración municipal en los mismos, así como la ayuda a deportistas y clubes para que sigan fomentando el deporte, la creación de nuevas instalaciones deportivas, la actualización y modernización de otras y seguir fomentando el deporte base y las escuelas municipales», ha explicado.

Juegos Escolares y evaluación de las solicitudes

De igual modo, ha recordado que se han recuperado los Juegos Deportivos Escolares, pasando más de 8.000 alumnos y quedando aún dos pruebas por celebrar este año, y ha invitado a los colectivos a que se inscriban para la realización de actividades el próximo ejercicio, estando las bases publicadas desde mañana en la web www.marbella.es.

«Queremos tener una amplia programación deportiva consolidando al municipio como referente a la hora de albergar grandes pruebas y potenciando la marca Marbella» Lisandro Vieytes Concejal de Deportes

Las solicitudes serán evaluadas y entre los criterios se encontrarán afecciones desde el punto de vista del tráfico y habrá una comisión técnica de valoración, entre otros aspectos publicados en la convocatoria. «Los clubes tendrán 45 días para presentar el procedimiento y que, por tanto, tengamos una amplia programación deportiva consolidando al municipio como referente a la hora de albergar grandes pruebas y potenciando la marca Marbella como un destino de referencia desde el punto de vista turístico y deportivo», ha apostillado.

Finalmente, ha detallado que se llevarán a cabo dos comunicaciones, la primera, referente a la confirmación de que el evento ha sido aceptado y que, por tanto, estará en el calendario de la delegación de Deportes y, la segunda, se informará con la suficiente antelación del material o con los recursos municipales con los que podrá contar para celebrar dicho evento.