El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha cifrado en 200 millones de euros el impacto económico de los eventos deportivos que se celebrarán en 2025. SUR

Marbella abre el plazo para solicitar la celebración de eventos deportivos en 2026

Las solicitudes se pueden cursar entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre y el Ayuntamiento advierte que si se hace fuera de tiempo no podrá garantizar que se celebren

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 14 de octubre 2025, 20:07

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella abrirá desde mañana miércoles, día 15 de octubre, y hasta el próximo 30 de noviembre el plazo para solicitar la celebración ... de eventos deportivos en la ciudad en 2026. Así lo ha anunciado el concejal responsable de la misma, Lisandro Vieytes, quien ha resaltado que «el objetivo es que todos los clubes, asociaciones, hermandades, cofradías, entidades sociales o empresas privadas puedan presentar las actividades que quieran llevar a cabo en tiempo y forma, y puedan formar parte de la agenda oficial de la delegación municipal el próximo ejercicio».

