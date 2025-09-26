Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel de los XXVIII Premios Nacionales de Grabado. SUR

Marbella abre el día 29 la convocatoria para participar en los XVIII Premios Nacionales de Grabado

El plazo de presentación de las obras del certamen de la Fundación del Museo del Grabado y el Ayuntamiento marbellí finaliza el 22 de octubre

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:20

La Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo, junto con la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, ha convocado los XVIII Premios Nacionales de Grabado, ... cuyo plazo de presentación de obras se abrirá el próximo lunes, día 29 de septiembre, y concluirá el 22 de octubre. En el certamen colaboran la Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler y la empresa especializada en arte Corzón, S.L. y se entregarán cuatro galardones a la producción de obra gráfica a los que podrán concurrir artistas españoles y extranjeros residentes en nuestro país.

