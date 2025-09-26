Marbella abre el día 29 la convocatoria para participar en los XVIII Premios Nacionales de Grabado

La Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo, junto con la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, ha convocado los XVIII Premios Nacionales de Grabado, ... cuyo plazo de presentación de obras se abrirá el próximo lunes, día 29 de septiembre, y concluirá el 22 de octubre. En el certamen colaboran la Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler y la empresa especializada en arte Corzón, S.L. y se entregarán cuatro galardones a la producción de obra gráfica a los que podrán concurrir artistas españoles y extranjeros residentes en nuestro país.

Los participantes optarán a conseguir dos premios dotados por la fundación, como son el José Luis Morales y Marín, de 3.000 euros, y el María de Salamanca, con otros 2.000 euros; el Premio María Teresa Toral, de la citada asociación cultural, con 1.000 euros, y el Premio Corzón, con esta misma cantidad.

Las bases de la convocatoria, que incluyen el boletín de inscripción, pueden descargarse a través de la página web del Ayuntamiento de Marbella, así como recogerse de manera impresa en las sedes del Museo del Grabado Español Contemporáneo (calle Hospital Bazán s/n de Marbella) o la tienda de Bellas Artes Corzón (calle Alameda nº 11 de Madrid).