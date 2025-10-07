Mancomunidad renueva su flota de recogida de residuos con vehículos sostenibles y de bajas emisiones de ruido

Después de la reciente renovación del contrato de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental para el servicio de recogida selectiva de ... envases y papel-cartón con Urbaser, la empresa ha adquirido un total de 45 nuevos vehículos: 40 con etiqueta Eco y cinco con etiqueta Cero, los cuales, además, tienen baja emisión de ruido. Además, los nuevos camiones incorporan sistema de gestión, control y navegación de rutas, lo que mejora la eficiencia del servicio y reduce el impacto ambiental.

En concreto, 40 de esos nuevos vehículos utilizan motorizaciones con tecnología dualizada diésel-GLP (distintivo 'eco'), es decir que usan un motor térmico que funciona con combustible diésel y GLP (Gas Licuado de Petróleo) de forma combinada. Este combustible es más barato que los tradicionales, emite menos dióxido de carbono (CO₂). Entre estos vehículos se encuentran los camiones recolectores, camiones de mantenimiento, camiones lavacontenedores, furgoneta con equipo hidrolimpiador y camiones recolectores modalidad puerta a puerta.

Los otros cinco vehículos que integran la nueva flota son híbridos-enchufables. Todos tienen una reducida emisión de gases contaminantes como el CO₂, óxidos de nitrógeno (NOx) o partículas, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad del aire.

«Tan importante como recoger los residuos es cómo lo hacemos; la sostenibilidad no es una opción, es una responsabilidad» Manuel Cardeña Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

«Tan importante como recoger los residuos que generamos es, cómo hacemos esa recogida; queremos impactar lo menos posible en esta tarea» porque «la sostenibilidad no es una opción, es una responsabilidad», ha expuesto el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña. Por ello, Cardeña considera que con esta nueva flota, la Mancomunidad da «un paso firme hacia un modelo de gestión de residuos más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente para las comunidades a las que servimos».

El presidente ha avanzado que se estima que la Costa del Sol genere anualmente una media de más de 21.000 toneladas de envases ligeros y más de 10.000 de papel-cartón.

Esta iniciativa, que forma parte de la estrategia de descarbonización de Urbaser, permitirá reducir de forma significativa la huella de carbono asociada a la gestión de los residuos.