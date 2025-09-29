Luz verde a la construcción de 132 viviendas de alquiler reglado en San Pedro Alcántara

El gobierno municipal de Marbella dará hoy un nuevo paso para afrontar el problema de vivienda que azota a los municipios de la Costa del ... Sol. La Junta de Gobierno Local aprobará este martes la licencia de obras para construir en San Pedro Alcántara una promoción de 132 viviendas protegidas en régimen de alquiler reglado, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento. Será en el ensanche sur sampedreño, en el denominado sector URP-SP-10, junto al emplazamiento donde la Fundación Vimpyca está levantado 84 VPO (42 de régimen especial, 38 de régimen general y cuatro adaptadas para personas con discapacidad).

La promoción, proyectada por la empresa Nogainver, SLU, se levantará en dos parcelas calificadas de «manzana cerrada» destinadas a vivienda pública de promoción privada. De acuerdo con el proyecto básico de esta actuación, las 132 viviendas contarán cada una de ellas con una plaza de garaje y un trastero. Habrá zonas libres de uso privado para la vivienda y piscina de uso colectivo, además de locales comerciales.

El límite de renta para poder acceder a la promoción está establecido en siete veces el IPREM, que este año es de 8.400 euros anuales

El régimen de acceso a estas casas será el de arrendamiento de precio limitado. Esto significa que para aspirar a uno de estos inmuebles los demandantes de vivienda no podrán tener unos ingresos anuales superiores a siete veces el IPREM (el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que para este 2025 está fijado en 8.400 euros anuales). Además, de acuerdo con la normativa que regula el Plan Vive en Andalucía, la renta máxima anual de alquiler se limita al 4,5 por ciento del precio de referencia.

22 tipologías de vivienda y otros proyectos

En el proyecto se establecen 22 tipologías de viviendas: una de un dormitorio que será accesible; cuatro de dos habitaciones, una de ellas apta también para el uso por parte de personas con movilidad reducida; 15 de tres dormitorios y dos de cuatro habitaciones. No obstante, las casas no presentan grandes diferencias de superficie a pesar de sus diferentes tipologías.

Además de esta nueva promoción de 132 inmuebles, el Ayuntamiento de Marbella está tramitando en este mismo sector de San Pedro Alcántara otro proyecto de 40 viviendas públicas en régimen de alquiler, cuya licencia se concederá en las próximas semanas, según han apuntado desde el Consistorio. A este proyecto de VPO está previsto sumarle otro más en el núcleo sampedreño, aunque en este caso en el sector URP-SP-19 y de 143 viviendas protegidas más. En total son, por tanto, 399 inmuebles, 84 en construcción, 132 con licencia de obras desde mañana, 40 con luz verde para construir en las próximas semanas y 143 más proyectadas.

En cuanto a las 84 casas del ensanche sur, el Ayuntamiento cerrará este miércoles día 1 el plazo para poder formalizar la inscripción en el Registro municipal de demandantes de vivienda y poder aspirar a ser uno de los beneficiarios en el sorteo en el que serán adjudicadas antes de que finalice el año.