La nueva promoción se levantará junto a otra de 84 ya iniciada. Josele

Luz verde a la construcción de 132 viviendas de alquiler reglado en San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento aprobará este martes la licencia de obras, mientras en el núcleo sampedreño se construyen 84 y se proyectan otras 183 más

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:49

El gobierno municipal de Marbella dará hoy un nuevo paso para afrontar el problema de vivienda que azota a los municipios de la Costa del ... Sol. La Junta de Gobierno Local aprobará este martes la licencia de obras para construir en San Pedro Alcántara una promoción de 132 viviendas protegidas en régimen de alquiler reglado, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento. Será en el ensanche sur sampedreño, en el denominado sector URP-SP-10, junto al emplazamiento donde la Fundación Vimpyca está levantado 84 VPO (42 de régimen especial, 38 de régimen general y cuatro adaptadas para personas con discapacidad).

