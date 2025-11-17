Llega el Winter Tour Marbella Golf Series, con la participación de 70 jugadores

Marbella volverá a convertirse en centro neurálgico del circuito Winter Tour Marbella Golf Series, que alcanza su tercera edición con la participación de cerca de ... 70 jugadores procedentes de distintos países del continente. El torneo, que se desarrollará desde la última semana de noviembre hasta mediados de febrero en más de una decena de campos de la Costa del Sol, entre ellos dos del municipio, destaca por su formato innovador y por ofrecer un alto nivel competitivo, en el que coinciden tanto golfistas profesionales como amateurs.

El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha puesto en valor que «eventos de esta categoría consolidan a la ciudad como referente en la organización de grandes citas deportivas» y ha subrayado que el campeonato «no solo supone una preparación de primer nivel para la temporada oficial, sino que también brinda oportunidades únicas para acceder a competiciones del circuito europeo y del Challenge Tour». Asimismo, ha remarcado que las instalaciones de «The Range Marbella se convertirán en la sede oficial de los entrenamientos de los participantes».

«El proyecto nació con el propósito de ofrecer a los jugadores lo que muchos echamos en falta en nuestra etapa competitiva: un espacio profesional, accesible y de calidad donde crecer» Álvaro Arizabaleta Director del Winter Tour Marbella Golf Series

Por su parte, el director del torneo, Álvaro Arizabaleta, ha indicado que «esta tercera edición representa un paso más en un proyecto que nació con el propósito de ofrecer a los jugadores lo que muchos echamos en falta en nuestra etapa competitiva: un espacio profesional, accesible y de calidad donde crecer» y ha agradecido el respaldo institucional y de las entidades privadas colaboradoras.

Por otro lado, Meeus ha afirmado que «este torneo demuestra la importancia del golf en nuestra comunidad y en la identidad de Marbella», y ha reiterado su compromiso para seguir apoyando iniciativas que fomenten el crecimiento de este deporte en el municipio. Finalmente, el vigente campeón del torneo, el neerlandés Wouter de Vries, ha agradecido la oportunidad de participar nuevamente en el circuito y ha destacado el impulso que el 'Winter Tour' ha supuesto en su carrera deportiva.