El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha presentado la tercera edición del Winter Tour Marbella Golf Series. SUR

Llega el Winter Tour Marbella Golf Series, con la participación de 70 jugadores

El torneo se desarrollará desde la última semana de noviembre hasta mediados de febrero en más de una decena de campos de la Costa

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:43

Marbella volverá a convertirse en centro neurálgico del circuito Winter Tour Marbella Golf Series, que alcanza su tercera edición con la participación de cerca de ... 70 jugadores procedentes de distintos países del continente. El torneo, que se desarrollará desde la última semana de noviembre hasta mediados de febrero en más de una decena de campos de la Costa del Sol, entre ellos dos del municipio, destaca por su formato innovador y por ofrecer un alto nivel competitivo, en el que coinciden tanto golfistas profesionales como amateurs.

