Unas jornadas de las pymes de San Pedro y la UMA abordan los desafíos del comercio minorista

El Ayuntamiento de Marbella respalda las jornadas sobre el comercio minorista, organizadas por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara ( ... Apymespa) en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA) para abordar los desafíos del sector. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha asistido, junto al vicepresidente del colectivo, José María Moreno, y el decano de la Facultad de Marketing y Gestión, Benjamín del Alcázar, a la presentación de la cita, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre en la Oficina de Turismo de San Pedro. El edil ha destacado la importancia de «seguir fomentando y potenciando estas acciones, muy necesarias no solo para los emprendedores y autónomos, sino para el crecimiento de la ciudad».

Bajo el lema 'El comercio minorista como elemento dinamizador de la recuperación urbana de los municipios', el encuentro reunirá durante las dos jornadas, en horario 10.00 a 14.00 horas, a expertos académicos, representantes institucionales y líderes empresariales con el objetivo de analizar el papel clave de este tejido empresarial en la revitalización de los centros urbanos. «El comercio minorista no solo es un sector generador de empleo, sino también un elemento esencial para el dinamismo de la vida urbana», ha incidido García, quien ha mostrado su respaldo al colectivo.

El programa contempla ponencias a cargo de especialistas como Celestino Martínez (Actualiza Retail), Carlos García Perujo (gerente del C. C. Centro Plaza y profesor de la UMA) o Agustín Rovira Lara (Oficina Comercio y Territorio-PATECO), así como mesas redondas con representantes institucionales y empresariales, entre ellos Víctor Periáñez (CEO de Illusion), Montserrat Pijoán (presidenta de APYMEM), Milagros Rocchia (presidenta de APYMEHAVÍS) e Isabel Carrasco (presidenta del REM). El encuentro incluye espacios de debate y se presenta como una oportunidad única para que comerciantes, emprendedores y agentes urbanos puedan compartir experiencias y establecer contactos.

Cambios en el sector y competitividad

En este sentido, Del Alcázar ha señalado que las jornadas se enmarcan en el convenio de colaboración suscrito entre Apymespa y la UMA y ha indicado que el objetivo fundamental es analizar «los cambios que se están produciendo en el sector y trabajar en cómo mejorar su competitividad». «Necesitamos estrategias claras y no improvisadas que ayuden a reforzar su papel en la localidad», ha afirmado.

Por su parte, Moreno ha puesto el acento en que «es difícil imaginar una ciudad sin comercios locales, pero la competencia de las grandes superficies y el auge del comercio electrónico obligan a reconocer nuestras debilidades y fortalezas y a trabajar en los retos y oportunidades que tenemos por delante».