Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha participado en la presentación de la cita. SUR

Unas jornadas de las pymes de San Pedro y la UMA abordan los desafíos del comercio minorista

La actividad se desarrollará los días 7 y 8 de octubre con el respaldo del Ayuntamiento de Marbella

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:45

El Ayuntamiento de Marbella respalda las jornadas sobre el comercio minorista, organizadas por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara ( ... Apymespa) en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA) para abordar los desafíos del sector. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha asistido, junto al vicepresidente del colectivo, José María Moreno, y el decano de la Facultad de Marketing y Gestión, Benjamín del Alcázar, a la presentación de la cita, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre en la Oficina de Turismo de San Pedro. El edil ha destacado la importancia de «seguir fomentando y potenciando estas acciones, muy necesarias no solo para los emprendedores y autónomos, sino para el crecimiento de la ciudad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  4. 4 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  5. 5 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  6. 6 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  7. 7 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  8. 8 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  9. 9 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  10. 10 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Unas jornadas de las pymes de San Pedro y la UMA abordan los desafíos del comercio minorista

Unas jornadas de las pymes de San Pedro y la UMA abordan los desafíos del comercio minorista