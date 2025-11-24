Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, han visitado los trabajos. SUR

El Ayuntamiento mejora las infraestructuras básicas y la movilidad en la calle Fuentenueva de San Pedro

La actuación supondrá la remodelación integral de la zona oeste de esta vía y pondrá fin a las inundaciones en los garajes y los sótanos en época de lluvias

José Carlos García

Marbella

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella está acometiendo obras de remodelación integral para mejorar las infraestructuras básicas y la movilidad en la zona oeste de la calle ... Fuentenueva en San Pedro Alcántara. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado junto al teniente de alcalde Javier García los trabajos, que conllevan la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones y pavimentación, entre otros, «para contar con unas instalaciones modernas y seguras».

