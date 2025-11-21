Igualdad atiende 350 consultas mensuales, un 25 por ciento por casos violencia de género

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado la 61ª reunión de la Mesa Local de Seguimiento contra los Malos Tratos, en la que se han compartido ... los datos recopilados desde la última sesión, celebrada el pasado 26 de febrero, y se han revisado los protocolos de actuación con el objetivo de reforzar la prevención y la protección de las víctimas.

La concejala de Igualdad, Isabel Cintado, ha especificado que la delegación de Igualdad ha registrado en este periodo 3.188 consultas, es decir, más de 350 mensuales, y 154 mujeres han sido atendidas por primera vez. La distribución por departamentos refleja un 37% en el área de información, un 28% en orientación laboral, un 24% en atención psicológica y un 11% en atención jurídica.

El 50% de las usuarias son mujeres extranjeras, y la violencia de género supone el 28% de las consultas que realizan

Del total de consultas, un 25% está vinculado directamente a casos de violencia de género. Además, el 50% de las usuarias atendidas son inmigrantes, y dentro de este grupo, el 28% presenta situaciones relacionadas con este tipo de violencia. En cuanto a la edad, la franja más numerosa se sitúa entre los 30 y los 39 años (30%), seguida de 40 a 49 (25%) y 50 a 59 años (22%). Los servicios de teleasistencia han contabilizado 22 nuevas altas, 34 permanencias y 16 bajas durante este periodo.

«Ausencias que duelen»

La concejala de Igualdad ha subrayado la relevancia de la Mesa Local de Seguimiento contra los Malos Tratos por cuanto sirve para trabajar «de forma conjunta» y «mejorar todas las acciones», y ha asegurado que «la prevención y la anticipación ante nuevas amenazas siguen siendo prioridades absolutas en nuestra labor diaria».

Durante la reunión también se ha hecho referencia a las dos víctimas de violencia de género registradas este año en Marbella. «Son ausencias que nos duelen profundamente y que nos impulsan a seguir trabajando más que nunca, anticipándonos a posibles situaciones de riesgo para que tragedias como estas no vuelvan a repetirse», ha dicho Cintado.