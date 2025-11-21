Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Mesa Local de Seguimiento contra los Malos Tratos ha celebrado su la 61ª reunión. Josele

Igualdad atiende 350 consultas mensuales, un 25 por ciento por casos violencia de género

En los últimos nueves meses la delegación atendió a 3.200 mujeres y una de cada diez pidió asistencia jurídica

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:27

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado la 61ª reunión de la Mesa Local de Seguimiento contra los Malos Tratos, en la que se han compartido ... los datos recopilados desde la última sesión, celebrada el pasado 26 de febrero, y se han revisado los protocolos de actuación con el objetivo de reforzar la prevención y la protección de las víctimas.

