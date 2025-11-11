El novelista Ignacio Martínez de Pisón cierra en Marbella el ciclo Biblioteca de Escritores
La cita es el jueves en el Hospital Real de la Misericordia, con entrada libre hasta completar aforo
Marbella
Martes, 11 de noviembre 2025, 20:36
El ciclo 'Biblioteca de Escritores', organizado por la delegación de Cultura, cerrará su programación este jueves, 13 de noviembre, con un encuentro protagonizado por el ... novelista, ensayista y guionista Ignacio Martínez de Pisón. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia, con entrada libre hasta completar aforo.
Martínez de Pisón (Zaragoza, 1960) es una de las voces más relevantes de su generación y cuenta con una amplia trayectoria reconocida con premios como el Premio de la Crítica (2011) por 'El día de mañana' y el Premio Nacional de Narrativa (2014) por 'La buena reputación'. Autor de guiones cinematográficos, entre ellos 'Las trece rosas', candidato al Goya al mejor guion original, y 'Carreteras secundarias', nominada al mejor guion adaptado, en su última obra, 'Ropa de casa', ofrece unas memorias generacionales que recorren su infancia, adolescencia y formación como escritor.
El encuentro con la escritora Gioconda Belli, cancelado
Con esta cita, el ciclo, que coordina y presenta el periodista y escritor Jesús Marchamalo, clausura su edición de 2025 tras un recorrido que ha permitido conocer las bibliotecas y lecturas más personales de destacados autores contemporáneos. A lo largo de sus distintas ediciones, esta iniciativa ha reunido en la ciudad a reputados autores que han reflexionado sobre el valor de los libros, los títulos que han marcado sus trayectorias y la forma en que sus colecciones reflejan su universo literario.
Por otro lado, la delegación de Cultura informa de que la sesión prevista para el miércoles 12 de noviembre, en la que Marchamalo iba a conversar con la escritora Gioconda Belli, ha sido cancelada por razones ajenas a la organización.
