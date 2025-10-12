Huelga y denuncia judicial en el hotel Senator Marbella para evitar el despido de la plantilla

Los 90 empleados del Hotel Senator Marbella luchan por sus puestos de trabajo con la mirada puesta en el próximo 31 de octubre. Ese día ... finaliza el contrato de arrendamiento de su empresa, Grupo Hoteles Playa, y la propietaria del establecimiento hotelero, Inmobiliaria Prico, y después pasará a estar gestionado por Meliá tras efectuarse unas obras de reforma en el inmueble que llevarán a su cierre a partir del 1 de noviembre hasta su reapertura, sobre 2027.

Con este telón de fondo, a finales de septiembre Grupo Hoteles Playa puso en marcha un procedimiento de despido colectivo que desde CCOO consideran un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) «fraudulento» por ser contrario al Estatuto de los Trabajadores, al convenio colectivo de la hostelería de Málaga y a la jurisprudencia «reiterada» del Tribunal Supremo.

La central sindical ha comenzado una huelga que se celebrará cada jueves hasta el próximo 6 de noviembre, y el día 8 los despidos se harían efectivos. Además, CCOO ha anunciado que va a iniciar «un procedimiento judicial contra todas las partes implicadas» que incluirá «la solicitud de medidas cautelares». El sindicato exige que no se lleve a cabo el despido colectivo y en su lugar se inicie un ERTE de suspensión que supone el mantenimiento de los puestos de trabajo «hasta que llegue» la nueva empresa explotadora, Meliá, o la propietaria del hotel, Inmobiliaria Prico.

Un acuerdo de futuro

De momento se ha constituido la mesa negociadora del expediente de extinción y el sindicato ha llevado el caso al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA), pero el acto de mediación ni siquiera puedo celebrarse al no presentarse Meliá.

Antonio Cabello, secretario general de Servicios de CCOO de Málaga, ha manifestado que «la prioridad es el mantenimiento de los puestos de trabajo», por lo que ha exigido que «se sienten a la mesa las otras dos patas de este conflicto» con el objetivo de intentar llegar a «un acuerdo de futuro» teniendo en cuenta que la actividad en el hotel se mantiene. «No se puede burlar la ley por ninguna de las partes», advierten.