Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una concentración de los trabajadores a las puertas del hotel Senator Marbella. SUR

Huelga y denuncia judicial en el hotel Senator Marbella para evitar el despido de la plantilla

CCOO convoca paros todo los jueves y anuncia que iniciará un procedimiento ante la justicia para mantener los empleos y en el que solicitará medidas cautelares

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:35

Comenta

Los 90 empleados del Hotel Senator Marbella luchan por sus puestos de trabajo con la mirada puesta en el próximo 31 de octubre. Ese día ... finaliza el contrato de arrendamiento de su empresa, Grupo Hoteles Playa, y la propietaria del establecimiento hotelero, Inmobiliaria Prico, y después pasará a estar gestionado por Meliá tras efectuarse unas obras de reforma en el inmueble que llevarán a su cierre a partir del 1 de noviembre hasta su reapertura, sobre 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  4. 4 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  5. 5 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  6. 6

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  7. 7

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  8. 8 Cinco establecimientos malagueños son reconocidos en la Guía Michelin de los hoteles
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10 Un municipio de Málaga marca la temperatura mínima más alta de este sábado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Huelga y denuncia judicial en el hotel Senator Marbella para evitar el despido de la plantilla

Huelga y denuncia judicial en el hotel Senator Marbella para evitar el despido de la plantilla