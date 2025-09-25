El hotel Senator Marbella cierra sus puertas e inicia un ERE para despedir a sus 90 empleados

El emblemático y polémico hotel Senator Marbella, símbolo de la corrupción urbanística en la época de Jesús Gil, va a cerrar sus puertas, dejando en ... la calle a 90 trabajadores. El 31 de octubre finaliza el contrato de arrendamiento de la empresa que explota el establecimiento, el Grupo Hoteles Playa, y la mercantil ha anunciado un procedimiento de despido colectivo que desde CCOO consideran un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) «fraudulento».

El hotel, propiedad de Santa Lucia, pasará a ser gestionado por Meliá, según ha apuntado el sindicato, y Hoteles Playa se abría acogido a esta circunstancia para despedir a los trabajadores. CCOO pide la subrogación «inmediata» de toda la plantilla, en aplicación del Estatuto de los Trabajadores, del convenio colectivo de la hostelería de Málaga y de la jurisprudencia «reiterada» del Tribunal Supremo.

«La subrogación no es concesión, es un derecho», sostiene la central sindical anunciando que va a poner en marcha «todas las acciones necesarias» para revertir esta situación ante la Inspección de Trabajo, el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía. Coincidiendo con la primera reunión del inicio del periodo de consultas del ERE, el sindicato ha anunciado ya una concentración de los trabajadores el próximo 9 de octubre a las puertas del establecimiento hotelero.

«Este ataque es todavía más inaceptable en un momento en el que Málaga vive el mejor año turístico de su historia, con beneficios empresariales superiores al 22 por ciento en Marbella», apunta CCOO que asegura que no va a permitir que «en plena bonanza económica nadie se quede en la calle por un simple cambio de empresa». El hotel «permanece abierto, la actividad también, y la subrogación no es una concesión, es un derecho reconocido», insisten.