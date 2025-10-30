Recoletas Salud abre su primer hospital en la provincia con 30 especialistas y urgencias 24 horas

Recoletas Salud desembarca en Marbella con un hospital que está «destinado a convertirse en un referente de la sanidad» en la segunda ciudad de la ... provincia gracias sus profesionales médicos, la tecnología y las instalaciones con las que cuenta. Así lo aseguraron el presidente de Recoletas Salud, Amando Rodríguez, y la gerente del hospital de Marbella, Carmen Rodríguez, en la presentación del centro hospitalario, ubicado en el número 8 de la calle Maestra Doña Carola.

El de Marbella será el decimosexto hospital con el que cuenta Recoletas Salud y el primero en la provincia de Málaga, y su puesta de largo contó con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz.

Para Recoletas Salud, que cuenta con una trayectoria de 36 años en el mundo de la sanidad privada y es líder en muchas de las ciudades en las que está presente, «es un honor poder desarrollar su modelo en Marbella y contribuir a que las personas de la ciudad vivan más tiempo, mejor y más felices», apuntaron.

Especialidades y equipamiento

El cuadro médico asciende ahora mismo a una treintena de especialistas en Ginecología y Obstetricia, Cirugía Neurovertebral, Traumatología, Cardiología, Radiología, Urología, Cirugía General, Cirugía Cardiovascular, Medicina Interna y Urgencias, entre otras áreas.

Imagenes del interior del hospital Recoletas Salud Marbella. Josele

Respecto al equipamiento médico, el hospital dispone de una sala de hemodinámica y cuatro quirófanos, uno de los cuales está considerado como uno de los más avanzados de Europa. Se trata de un quirófano polivalente de última generación para cirugías de elevada complejidad y equipado con la última tecnología e innovación: un escáner O-ARM de última generación, un navegador S8, robot mazor y el microscopio 3d 4K, un exoscopio y un Kinevo 900s, el microscopio quirúrgico más sofisticado del mercado, que ofrece la mejor visualización digital.

También el área de Diagnóstico por Imagen del hospital Recoletas Salud de Marbella, destacó Amando Rodríguez, es un servicio exclusivo al contar con una Resonancia Magnética 3 Teslas Lumina, con túnel de 70 centímetros y con inteligencia artificial que facilita la adquisición de imágenes en un menor tiempo; un TAC de 128 cortes que dispone de tecnología espectral que hace posible reducir la dosis de radiación al paciente y, además, ayuda a la mayor detección y caracterización de las lesiones tumorales. Además, cuenta con un equipo de rayos X digital y robotizado; dos ecógrafos; un mamógrafo para mamografía con tomosíntesis y mamografía con contraste y biopsia 3D y un densitómetro que realiza estudios para valorar el diagnóstico de la osteoporosis y osteopenia, evaluando el riesgo de fractura.

UCI, habitaciones boutique...

Otros servicios importantes del hospital son las urgencias 24 horas, la unidad de reanimación y la unidad de cuidados intensivos con siete puestos, las 20 habitaciones boutique para hospitalización, todas ellas dotadas de terraza, el Servicio de Atención al Paciente internacional, el aparcamiento y la cafetería.

Imágenes de una consulta, una habitación y el exterior del centro hospitalario. Josele

