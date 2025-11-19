El Hospital Real de Marbella alberga un encuentro con la exdirectora de la Biblioteca Nacional Ana Santos

El Hospital Real de la Misericordia albergará mañana jueves, 20 de noviembre, a las 19.00 horas, un encuentro con la bibliotecaria Ana Santos Atamburo, ... dentro del ciclo 'Biblioteca de Escritores', organizado por la delegación municipal de Cultura y que coordina y presenta Jesús Marchamalo desde hace cinco ediciones.

La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. La protagonista de mañana fue directora de la biblioteca Marqués de Valdecilla, directora general de Archivos y bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid y, durante más de once años, directora de la Biblioteca Nacional de España, entre otros puestos de responsabilidad.

Acaba de otorgársele el prestigioso Premio Espasa de Ensayo por su primer libro, 'Sembrar palabras', dedicado al despertar intelectual de las mujeres y en el acto de este jueves hablará de su biblioteca, sus experiencias lectoras, y de las mujeres y su relación con los libros, la cultura y las bibliotecas.