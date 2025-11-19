Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Santos fue durante más de once años directora de la Biblioteca Nacional de España. SUR

El Hospital Real de Marbella alberga un encuentro con la exdirectora de la Biblioteca Nacional Ana Santos

La reconocida bibliotecaria intervendrá en el ciclo 'Biblioteca de Escritores' este jueves día 20 a partir de las 19.00 horas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

El Hospital Real de la Misericordia albergará mañana jueves, 20 de noviembre, a las 19.00 horas, un encuentro con la bibliotecaria Ana Santos Atamburo, ... dentro del ciclo 'Biblioteca de Escritores', organizado por la delegación municipal de Cultura y que coordina y presenta Jesús Marchamalo desde hace cinco ediciones.

