El futuro barrio de Marbella se cierra con el desarrollo urbanístico de 270 viviendas más

El futuro nuevo barrio de Marbella sigue creciendo. A los 365.000 metros cuadrados de la zona Arroyo Segundo se le unirán ahora 62.238 ... metros cuadrados entre Hacienda Cortés y Camino de los Pescadores. Es el nuevo desarrollo urbanístico al que ha dado luz verde el Ayuntamiento de Marbella; un proyecto «complementario» al anterior con el que, en palabras del concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, se «completa la malla urbana de una de las áreas de mayor crecimiento del municipio». Este espacio posibilitará la construcción de 270 viviendas, de las cuales hasta un 80 por ciento serán protegidas.

Esas 216 casas sumadas a las 532 de la pastilla de suelo de Arroyo Segundo (entre el Centro Comercial de La Cañada y el polígono industrial La Ermita en sus ejes norte y sur; y entre Bello Horizonte y al autovía A-7 en sus ejes oeste y este) arrojan una cifra de 748 nuevas VPO. El nuevo área ubicada entre Hacienda Cortés y Camino de los Pescadores estaría situado con respecto al desarrollo de Arroyo Segundo, al otro lado de la A-7, más o menos a la misma altura que el nuevo recinto ferial que irá allí ubicado y que estará rodeado por un anillo verde.

El concejal de Urbanismo ha asegurado que «esta medida forma parte de la estrategia a medio plazo» del equipo de gobierno «para impulsar inmuebles protegidos en el municipio», al igual que la recientemente aprobada en San Pedro Alcántara para levantar una promoción de 132 viviendas de alquiler reglado, a la que se sumará en las próximas fechas otra edificación de 40 inmuebles protegidos más. Así, el Consistorio asegura que sigue dando pasos en su «objetivo prioritario de fomentar las viviendas protegidas».

El 80% de los nuevos inmuebles será VPO y habrá 3.000 metros cuadrados de viales y 9.000 de equipamientos

El nuevo barrio de Marbella tendrá finalmente 1.600 inmuebles, ya que a esas 748 VPO hay que sumarle 852 viviendas de renta libre (778 en el área de 365.0000 metros cuadrados de Arroyo Segundo y 54 en este nuevo desarrollo).

Equipamientos y movilidad

El proyecto de Hacienda Cortés no sólo llegará con vivienda. De esos 62.238 metros cuadrados, 12.750 serán para sistemas generales, incluyendo 9.000 metros para equipamientos públicos y cerca de 3.000 metros para conexiones viarias, con las que se conseguirá mejorar la comunicación entre Río Real, Bello Horizonte, el polígono industrial La Ermita y el Centro Comercial de La Cañada. «No solo es relevante por su dimensión, sino por el modelo de ciudad compacta que promueve, con dotaciones y equipamientos que permiten a los vecinos desarrollar su vida cotidiana sin necesidad de desplazamientos», ha resumido el responsable de Urbanismo del gobierno municipal de Marbella.

La fórmula administrativa a través de la que se inicia el desarrollo urbanístico es la misma que en el caso de la anterior: la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la declaración de conveniencia y oportunidad para una Actuación de Transformación Urbanística (ATU) en suelo rústico.

Los promotores, según ha informado el Ayuntamiento, disponen de un plazo de un año para presentar el proyecto completo, que avanzará en paralelo a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que el Ayuntamiento espera tener aprobado antes de final de año, y que vendrá a consolidar ambos proyectos, iniciados mediante su calificación como proyectos de interés público, que es lo que viene a ser la denominada declaración de conveniencia y oportunidad.