El nuevo desarrollo está situado entre Hacienda Cortés y Camino de los Pescadores. Josele

El futuro barrio de Marbella se cierra con el desarrollo urbanístico de 270 viviendas más

El Ayuntamiento da luz verde a la urbanización de 62.200 metros en Hacienda Cortés para completar la malla urbana en la zona

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:14

Comenta

El futuro nuevo barrio de Marbella sigue creciendo. A los 365.000 metros cuadrados de la zona Arroyo Segundo se le unirán ahora 62.238 ... metros cuadrados entre Hacienda Cortés y Camino de los Pescadores. Es el nuevo desarrollo urbanístico al que ha dado luz verde el Ayuntamiento de Marbella; un proyecto «complementario» al anterior con el que, en palabras del concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, se «completa la malla urbana de una de las áreas de mayor crecimiento del municipio». Este espacio posibilitará la construcción de 270 viviendas, de las cuales hasta un 80 por ciento serán protegidas.

