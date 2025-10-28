El festival Marbella TodoDanza prosigue esta semana con tres nuevas propuestas
Los espectáculos se representarán los días 29 y 30 en el Hospital Real de la Misericordia y en el Museo del Grabado Español Contemporáneo
Marbella
Martes, 28 de octubre 2025, 19:42
El festival 'Marbella TodoDanza' continúa esta semana con su agenda de actuaciones a través de tres propuestas que se representarán en el Hospital Real de ... la Misericordia y en el Museo del Grabado Español Contemporáneo.
En la primera ubicación se ha programado para mañana miércoles, 29 de octubre, a las 18.00 horas, el espectáculo 'En Cuclillas', del colectivo Premohs, que estaba previsto en el Paseo de la Alameda, pero que por las previsiones de lluvia se ha trasladado su localización. En el mismo lugar, a las 18.30 horas, se representará la pieza 'El elogio de la fisura', de la compañía Lorena Nogal Danza.
El jueves, 30 de octubre, la iniciativa se traslada al Museo del Grabado con la obra 'No', de La Venidera.
