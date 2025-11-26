Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detalle del cartel de la exposición, que acogerán dos salas del Museo del Grabado. SUR

Una exposición pictórica homenajea en Marbella a la añorada galerista Manuela Vilches

El Museo del Grabado acogerá esta muestra con la que se recordará a quien fue una de las impulsoras de ARCO y abrió su primera galería en la ciudad en 1984

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:52

Comenta

El Museo del Grabado Español Contemporáneo, de Marbella, será escenario este viernes, día 28 de noviembre, a las 19.00 horas, de la inauguración de ... la exposición 'Las mil caras de Manuela. Galería de retratos de Manuela Vilches Quesada', que ha sido comisariada por Paloma Biyú. La Sala 8 acogerá una selección de obras realizadas en memoria de Vilches por diecisiete artistas, mientras que la Sala 9 mostrará retratos de la añorada galerista pertenecientes a su colección particular. La protagonista de esta cita, fallecida el pasado 4 de febrero, siempre mostró un gran afecto por el Museo del Grabado, desde su creación en 1992.

