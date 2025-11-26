Una exposición pictórica homenajea en Marbella a la añorada galerista Manuela Vilches
El Museo del Grabado acogerá esta muestra con la que se recordará a quien fue una de las impulsoras de ARCO y abrió su primera galería en la ciudad en 1984
Marbella
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:52
El Museo del Grabado Español Contemporáneo, de Marbella, será escenario este viernes, día 28 de noviembre, a las 19.00 horas, de la inauguración de ... la exposición 'Las mil caras de Manuela. Galería de retratos de Manuela Vilches Quesada', que ha sido comisariada por Paloma Biyú. La Sala 8 acogerá una selección de obras realizadas en memoria de Vilches por diecisiete artistas, mientras que la Sala 9 mostrará retratos de la añorada galerista pertenecientes a su colección particular. La protagonista de esta cita, fallecida el pasado 4 de febrero, siempre mostró un gran afecto por el Museo del Grabado, desde su creación en 1992.
En mayo de 2024 un amplio colectivo de artistas de la ciudad le rindió un cálido homenaje, en el que Vilches anunció su intención de donar una escultura pieza única de Faustino Aizkorbe a la ciudad de Marbella. El Ayuntamiento aceptó esta donación que pasó a exhibirse en una de las salas del Museo del Grabado Español Contemporáneo. Manuela Vilches inauguró su primera galería de la ciudad en octubre de 1984 con obras de César Manrique. Algunos artistas permanentes de la galería de Marbella fueron Fernando Brinkmann, Paco Peinado, Fernando Zóbel, Francisco Bores y Guillermo Pérez-Villalta, entre otros. Contando además con una muestra permanente de artistas de la talla de Tàpies, Guinovart y Barbadillo, entre otros.
Profesional con un amplio bagaje y con larga trayectoria de participaciones en ferias de arte en Estados Unidos, Japón y Emiratos Árabes, fue una de las impulsoras de la creación de la Feria de Arte Internacional ARCO bajo la batuta de Juana de Aizpuru. La muestra estará abierta el público hasta final de diciembre de 2025.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión