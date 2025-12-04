La estructura de la cubierta del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica de Marbella estará lista antes de final de año

Las obras de rehabilitación del Centro Tecnificación de Gimnasia Rítmica de Marbella continúan avanzando a buen ritmo, con la previsión de que en este mes ... de diciembre esté concluida la estructura de la nueva cubierta, una actuación que permitirá consolidar el edificio y continuar en las siguientes fases del proyecto de modernización. «La intervención responde a la necesidad de solucionar los numerosos problemas constructivos y funcionales del inmueble, así como de mejorar su eficiencia energética y sostenibilidad», ha indicado el concejal del ramo, Diego López, quien ha apuntado que «en paralelo, los trabajos en aseos y vestuarios también se encuentran muy avanzados, previéndose su finalización antes de que finalice el año, a falta únicamente de remates menores».

Asimismo, ha explicado que, tras estas intervenciones, se seguirá trabajando para completar el sistema de cubierta curva autoportante, lo que permitirá continuar con la instalación de diversas infraestructuras técnicas esenciales. «El proyecto incluye un conjunto de actuaciones orientadas a la eficiencia energética del edificio, entre las que destacan la instalación de una red fotovoltaica que cubrirá hasta el 70 por ciento de la demanda de energía, la sustitución del sistema de climatización por bombas de calor aerotérmicas de alto rendimiento, la renovación de las instalaciones eléctricas, de iluminación y ventilación, y la integración de un sistema solar térmico para la producción de agua caliente», ha apuntado el edil.

Modernización

Además, se está procediendo a la actualización del sistema de protección contra incendios, a la optimización de los espacios interiores, la mejora del saneamiento pluvial y la implantación de herramientas digitales para la gestión del equipamiento. Entre los trabajos ya ejecutados destacan la retirada de la antigua cobertura textil, el desmontaje de la estructura metálica anterior, la instalación de aislamiento térmico mediante sistema ETICS, la aplicación de pavimento tipo slurry y la colocación de 120 módulos fotovoltaicos.

«Con esta actuación, reforzamos nuestro compromiso con la modernización de las infraestructuras deportivas municipales y sitúa al centro de tecnificación en la senda de la sostenibilidad, la innovación y la excelencia en la práctica del deporte de alto nivel», ha remarcado.