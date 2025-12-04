Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los concejales de Obras, Diego López, y Deportes, Lisandro Vieytes, han visitado los trabajos. SUR

La estructura de la cubierta del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica de Marbella estará lista antes de final de año

La actuación permitirá consolidar el edificio y continuar en las siguientes fases del proyecto de modernización

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:38

Comenta

Las obras de rehabilitación del Centro Tecnificación de Gimnasia Rítmica de Marbella continúan avanzando a buen ritmo, con la previsión de que en este mes ... de diciembre esté concluida la estructura de la nueva cubierta, una actuación que permitirá consolidar el edificio y continuar en las siguientes fases del proyecto de modernización. «La intervención responde a la necesidad de solucionar los numerosos problemas constructivos y funcionales del inmueble, así como de mejorar su eficiencia energética y sostenibilidad», ha indicado el concejal del ramo, Diego López, quien ha apuntado que «en paralelo, los trabajos en aseos y vestuarios también se encuentran muy avanzados, previéndose su finalización antes de que finalice el año, a falta únicamente de remates menores».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  4. 4 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  7. 7 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  8. 8 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La estructura de la cubierta del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica de Marbella estará lista antes de final de año

La estructura de la cubierta del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica de Marbella estará lista antes de final de año