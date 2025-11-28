Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, en su intervención en la cita, que se celebra en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez. SUR

Especialistas de 14 países participan en Marbella en la IV Conferencia Internacional sobre Cirugía del Cambio de Tono Vocal

Muñoz: «Supone un hito para la ciudad porque la sitúa en el centro de una de las especialidades médicas más innovadoras y con mayor impacto social»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:02

Comenta

Marbella ha sido elegida como sede de la IV Conferencia Internacional de la International Association of Transvoice Surgeons (IATS), un encuentro científico de primer nivel ... que reúne hasta este sábado día 29 en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez a 60 especialistas en cirugía del cambio de tono vocal procedentes de 14 países. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado durante la inauguración de las jornadas que «suponen un hito para la ciudad porque la sitúa en el centro de una de las especialidades médicas más innovadoras y con mayor impacto social».

