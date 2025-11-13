Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha estado en el parque de Nagüeles, donde se ha celebrado la prueba. SUR

Más de un millar de niños se dan cita en la prueba de cross de los Juegos Escolares de Marbella

Los estudiantes pertenecen a 20 centros escolares de la localidad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:12

El parque de Nagüeles ha albergado hoy la tercera y última jornada de la prueba de cross de los Juegos Deportivos Escolares de Marbella, que ... ha congregado desde el martes a más de un millar de estudiantes de Primaria y Secundaria de veinte centros educativos del municipio. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha respaldado la iniciativa y ha asegurado que «es una oportunidad magnífica para que los jóvenes adquieran hábitos saludables desde edades tempranas y entiendan la importancia de incorporar la actividad física a su vida», al tiempo que ha destacado que «más que una competición, es una experiencia de compañerismo y superación que comparten los alumnos en un entorno natural privilegiado».

