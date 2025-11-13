Más de un millar de niños se dan cita en la prueba de cross de los Juegos Escolares de Marbella

El parque de Nagüeles ha albergado hoy la tercera y última jornada de la prueba de cross de los Juegos Deportivos Escolares de Marbella, que ... ha congregado desde el martes a más de un millar de estudiantes de Primaria y Secundaria de veinte centros educativos del municipio. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha respaldado la iniciativa y ha asegurado que «es una oportunidad magnífica para que los jóvenes adquieran hábitos saludables desde edades tempranas y entiendan la importancia de incorporar la actividad física a su vida», al tiempo que ha destacado que «más que una competición, es una experiencia de compañerismo y superación que comparten los alumnos en un entorno natural privilegiado».

Asimismo, ha precisado que «el programa también incluye otras modalidades, como peque maratón, voleibol y fútbol playa y carrera de iniciación, y ofrece más de 8.000 plazas gratuitas a los estudiantes de la localidad». La regidora ha agradecido «el esfuerzo de los profesores de Educación Física, de los equipos directivos y de todos los colegios e institutos, que se han volcado una vez más para que estas actividades salgan adelante y sean un éxito de participación» y ha señalado que «el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los centros transporte escolar gratuito y ha habilitado los circuitos en el parque para que se desarrolle en condiciones óptimas de seguridad, comodidad y disfrute».

Las pruebas se han celebrado en función de las categorías: el martes 11 compitieron los benjamines (3º y 4º de Primaria), el miércoles 12 los alevines (5º y 6º de Primaria) y hoy jueves Infantil (1º y 2º de ESO). Cada día se han llevado a cabo diez salidas, con unos cuarenta alumnos, y se ha realizado una carrera cada diez minutos. Los tres primeros clasificados de cada prueba, tanto masculina como femenina, han accedido a la final y han obtenido un trofeo.