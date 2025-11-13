Más de un millar de niños se dan cita en la prueba de cross de los Juegos Escolares de Marbella
Los estudiantes pertenecen a 20 centros escolares de la localidad
Marbella
Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:12
El parque de Nagüeles ha albergado hoy la tercera y última jornada de la prueba de cross de los Juegos Deportivos Escolares de Marbella, que ... ha congregado desde el martes a más de un millar de estudiantes de Primaria y Secundaria de veinte centros educativos del municipio. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha respaldado la iniciativa y ha asegurado que «es una oportunidad magnífica para que los jóvenes adquieran hábitos saludables desde edades tempranas y entiendan la importancia de incorporar la actividad física a su vida», al tiempo que ha destacado que «más que una competición, es una experiencia de compañerismo y superación que comparten los alumnos en un entorno natural privilegiado».
Asimismo, ha precisado que «el programa también incluye otras modalidades, como peque maratón, voleibol y fútbol playa y carrera de iniciación, y ofrece más de 8.000 plazas gratuitas a los estudiantes de la localidad». La regidora ha agradecido «el esfuerzo de los profesores de Educación Física, de los equipos directivos y de todos los colegios e institutos, que se han volcado una vez más para que estas actividades salgan adelante y sean un éxito de participación» y ha señalado que «el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los centros transporte escolar gratuito y ha habilitado los circuitos en el parque para que se desarrolle en condiciones óptimas de seguridad, comodidad y disfrute».
Las pruebas se han celebrado en función de las categorías: el martes 11 compitieron los benjamines (3º y 4º de Primaria), el miércoles 12 los alevines (5º y 6º de Primaria) y hoy jueves Infantil (1º y 2º de ESO). Cada día se han llevado a cabo diez salidas, con unos cuarenta alumnos, y se ha realizado una carrera cada diez minutos. Los tres primeros clasificados de cada prueba, tanto masculina como femenina, han accedido a la final y han obtenido un trofeo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión